Adrien Broner abat une Celina Powell assoiffée et publie les reçus

Adrien Broner n’a pas d’argent et a récemment été incarcéré pour outrage au tribunal.

Mais il est encore trop bon pour Celina Powell.

Broner a posté un DM de la célèbre groupie Hip Hop dans laquelle il a refusé sa demande plutôt explicite.

« F * ck me now » demanda Powell.

Il a ajouté ce message à propos du reçu:

« Regarde tous! Tout le monde p * ssy n’est pas bon p * ssy tout le monde passe une bonne journée !! Et j’ai bloqué son numéro pour qu’elle n’essaye pas de me mettre une affaire et de prendre une partie de ces 13 € qui me restent #Respectfully . «