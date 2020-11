Diddy salue Draya comme le « Hustler de l’année » lors de la célébration de son anniversaire

On dirait que Diddy fête son anniversaire sur une île privée.

Le lendemain du jour des élections américaines (4 novembre) était le jour où Sean « Diddy » Combs a eu 51 ans, et le magnat des médias a continué sa célébration. Diddy a fait la fête avec tous ses amis célèbres et maintenant, il passe du temps aux îles Turques et Caïques. Des gens comme Nas et Mary J. Blige ont été aperçus en train de profiter des festivités privées avec une ambiance Ciroc fluide et une boîte de nuit. Si Diddy et ses amis ne peuvent pas aller dans les clubs, ils apporteront le club à eux-mêmes, et dans son histoire Instagram, il semble qu’ils aient également profité d’un moment de piscine de luxe. Draya apparaît dans un clip avec Diddy et ses fils, et dans le clou, l’icône de Bad Boy prend un moment pour lever un verre à l’ancien Femmes de basket-ball étoile. À en juger par les clips de son histoire Instagram, il se peut que quelques anniversaires soient célébrés sur l’île privée. Des modèles en bikinis à peine là étaient sur la scène, y compris Draya qui a reçu un « toast spécial » de Diddy pour être le « hustler de l’année ». Tout le monde leva un verre en l’honneur de Draya alors qu’elle semblait gênée par l’attention. Dans d’autres clips, Diddy souhaite à French Montana un joyeux anniversaire alors que son grand jour arrive le 9 novembre. Le fils de Diddy, Justin Combs, fait également une apparition, tout comme un mannequin de Fashion Nova et quelques autres amis proches. Découvrez-le ci-dessous.

