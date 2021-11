La fille d’Harold Ramis s’ouvre sur Ghostbusters: Afterlife

Violet Ramis Stiel, la fille aînée du regretté acteur et cinéaste Harold Ramis, a parlé de ses sentiments sur le nouveau film Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Selon THR, Stiel avait regardé une première projection du film plusieurs mois avant sa première, et cela s’est avéré à la fois émouvant et cathartique. Si vous n’avez pas encore regardé Vie après la mort pour vous-même, sachez qu’il y a SPOILERS MAJEURS AU DESSOUS DE qui sera mentionné dans cette histoire.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà est réalisé par Jason Reitman, fils de chasseurs de fantômes et Chasseurs de fantômes II le barreur Ivan Reitman. Stiel connaît le jeune Reitman depuis son enfance et c’était remarquable pour elle de voir Jason prendre la tête de la franchise. Elle a également noté qu’il était « peut-être la seule personne » qui pouvait « vraiment honorer les premiers films et tous ceux qui y étaient, mais aussi faire quelque chose pour le présent et l’avenir ».

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Malheureusement, alors qu’il avait personnellement passé des années à essayer d’obtenir un autre chasseurs de fantômes suite faite, Harold Ramis est décédé en 2014. Les vitesses ont été changées et Paul Feig est intervenu pour présenter une nouvelle distribution de personnages en 2016 Ghostbusters : répondez à l’appel, et bien que ce redémarrage ne soit pas sans fans, il a suscité de nombreuses critiques lors de sa sortie. L’une des principales plaintes des fans était que le film ignorait la continuité d’origine plutôt que de revisiter la même histoire avec le même retour de Ghostbusters.

À cet égard, Chasseurs de fantômes : l’au-delà remonte dans l’autre sens en plaçant son histoire dans le même univers que les films originaux, même si nous suivons principalement tous les nouveaux personnages. Cela a permis le retour de plusieurs acteurs majeurs de l’original, dont Ernie Hudson en tant que Winston Zeddemore, Dan Aykroyd en tant que Ray Stantz et Bill Murray en tant que Peter Venkman. Ramis ne pouvait pas physiquement sembler revenir en tant qu’Egon, mais Jason Reitman a trouvé une manière touchante et créative d’inclure une sorte de camée spécial.

Ce moment a été très émouvant pendant longtemps chasseurs de fantômes les fans qui regardent, car Harold Ramis a toujours été une partie si importante de la franchise et il a tellement manqué. C’est notamment le cas de ceux qui l’ont le mieux connu, dont Violet Ramis Stiel. Dans son interview THR, elle décrit ce que cela lui faisait de revoir son père Harold Ramis à l’écran, ce que la plupart d’entre nous ne pensaient pas possible après sa mort en 2014.

« Une chose qui tombe à point nommé dans le film est que oui, c’est une comédie, mais il s’agit aussi de la perte et du deuil. Et nous sommes tous confrontés à cela. C’était surréaliste. Il y a tellement de parallèles avec la vraie vie, mais ce n’est qu’un film. Et ce n’est pas lui en fait. C’est un personnage. Jason, intelligemment, s’est concentré sur la capture du personnage d’Egon et pas nécessairement de mon père. J’ai l’impression que cela a vraiment fonctionné de cette façon. En fin de compte, cela nous laisse ce sentiment : les gens que nous aimons sont toujours avec nous. Ils ne s’en vont pas.

Violet Ramis Stiel poursuit en décrivant ses réflexions sur l’utilisation de CGI pour essentiellement ressusciter son père pour une dernière apparition dans un chasseurs de fantômes film. Bien qu’elle admette que c’était un peu « bizarre » au début, Stiel pense que son père aurait apprécié la scène, surtout en ce qui concerne son apparence.

« C’était si généreux de sa part de me laisser sentir comme si je faisais partie de la réalisation du film, même si ce n’était pas le cas. j’ai vu des brouillons [of Egon] le long du chemin. C’était tellement satisfaisant. Ils auraient pu le faire comme ce joyeux type de Père Noël, mais cela n’aurait pas été vrai pour le personnage. Il était en pleine forme, gentil et équilibré. Mon père aurait adoré ça.

Stiel a déjà écrit sur le fait de grandir avec l’acteur d’Egon en tant que père dans le livre La fille de Ghostbuster : la vie avec mon père, Harold Ramis, qui a été publié en 2018. Carrie Coon, qui joue la fille d’Egon dans Vie après la mort, a expliqué comment le livre la faisait se sentir «touchée» en tant que personne jouant la fille du personnage le plus célèbre de l’acteur décédé. Vous pouvez en savoir plus sur The Hollywood Reporter. Chasseurs de fantômes : l’au-delà est actuellement à l’affiche au cinéma.





Echo Writer confirme les camées de Daredevil et Kingpin? Le scénariste en chef de la série Disney + de Marvel, Echo, vient peut-être de confirmer les apparitions de Daredevil et The Kingpin …

Lire la suite





A propos de l’auteur