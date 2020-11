Voici les 17 albums de K-Pop de Girl Group les plus vendus de la première semaine

La plupart des albums de K-Pop font le plus de ventes la première semaine après leur sortie, et certains ont fait un montant extrêmement impressionnant pendant cette période! Voici les 17 albums de groupes de filles K-Pop les plus vendus lors de leur première semaine de sortie.

C’est bien de voir à quel point il y a de la variété entre les groupes, mais puisque la majorité d’entre eux sont sortis cette année, cela montre que K-Pop devient de plus en plus populaire avec le temps!

17. Mémoire rose par Apink

Sorti le 16 juillet 2015 avec la chanson titre «Remember», cet album s’est vendu à 32,4k exemplaires dès sa première semaine!

16. Dystopie: me perdre par Dreamcatcher

Sorti le 17 août 2020 avec la chanson titre «Boca», cet album s’est vendu à 37,5k exemplaires lors de sa première semaine!

15. Scintillement par Girls ‘Generation-TTS

Sorti le 29 avril 2012 avec la chanson titre «Twinkle», cet album s’est vendu à 41,3k exemplaires dès sa première semaine!

14. [12:00] par LOONA

Sorti le 19 octobre 2020 avec la chanson titre «Why Not?», Cet album s’est vendu à 46,9k exemplaires dès sa première semaine!

13. je vous manque? par IOI

Sorti le 17 octobre 2016 avec la chanson titre «Very Very Very», cet album s’est vendu à 50,4k exemplaires dès sa première semaine!

12. 4 murs par f (x)

Sorti le 27 octobre 2015 avec la chanson titre «4 Walls», cet album s’est vendu à 66 000 exemplaires dès sa première semaine!

11. Pays imaginaire par Cosmic Girls

Sorti le 9 juin 2020 avec la chanson titre «Butterfly», cet album s’est vendu à 66,9k exemplaires dès sa première semaine!

dix. Chant des sirènes par GFRIEND

Sorti le 13 juillet 2020 avec la chanson titre «Apple», cet album s’est vendu à 67,2k exemplaires dès sa première semaine!

9. réalité en NOIR par MAMAMOO

Sorti le 14 novembre 2019 avec la chanson titre «Hip», cet album s’est vendu à 70,5k exemplaires dès sa première semaine!

8. The ReVe Festival: Jour 1 de Red Velvet

Sorti le 19 juin 2019 avec la chanson titre «Zimzalabim», cet album s’est vendu à 71,4k exemplaires dès sa première semaine!

sept. Nuit de vacances par Girls ‘Generation

Sorti le 4 août 2017 avec la chanson titre «Holiday», cet album s’est vendu à 90,2k exemplaires dès sa première semaine!

6. J’ai confiance par (G) I-DLE

Sorti le 6 avril 2020 avec la chanson titre «Oh My God», cet album s’est vendu à 112,0k exemplaires dès sa première semaine!

5. Monstre par Irene & Seulgi de Red Velvet

Sorti le 6 juillet 2020 avec la chanson titre «Monster», cet album s’est vendu à 117,4k exemplaires dès sa première semaine!

4. Pas timide par ITZY

Sorti le 17 août 2020 avec la chanson titre «Not Shy», cet album s’est vendu à 144,3k exemplaires dès sa première semaine!

3. PLUS PLUS par TWICE

Sorti le 1er juin 2020 avec la chanson titre «MORE & MORE», cet album s’est vendu à 332,4k exemplaires lors de sa première semaine!

2. Journal onirique par IZ * ONE

Sorti le 15 juin 2020 avec la chanson titre «Secret Story of the Swan», cet album s’est vendu à 389,3k exemplaires dès sa première semaine!

1. L’album par BLACKPINK

Sorti le 2 octobre 2020 avec la chanson titre «Lovesick Girls», cet album s’est vendu à 689,0k exemplaires lors de sa première semaine!