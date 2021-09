Adele’s Life a enregistré une fin qui n’a jamais été vue et qui allait être très différente

Les devenir majeur est un genre qui a donné de grandes œuvres telles que Enfance, de Richard Linklater, qui a été tourné pendant douze ans, Compte sur moi, ou récent Dame oiseau, de Greta gerwig, et Huitième année, de Bo Burnham. D’Europe, est venue l’une des productions les plus reconnues par ceux qui aiment ce type d’histoire : La vie d’Adèle. C’est un film réalisé par Abdellatif Kechiche et inspiré du roman graphique de Julie Maroh.







La vie d’Adèle catapulté ses protagonistes à la gloire, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, qui a eu un tournage compliqué et est même allé jusqu’à dire qu’ils ne travailleraient pas avec Kechiche. Le niveau de minutie avec lequel le réalisateur a travaillé sur chaque scène a fait que cette production, qui était déjà longue et dure près de trois heures, a pris plus de temps que prévu.

Les délais imposés ont obligé la production à être repensée et redéfinie. Au-delà des libertés de création qui peuvent être prises lors de l’adaptation de l’écrit au grand écran ou en série, son essence, son début, son milieu et sa fin sont généralement respectés. Dans le cas d La vie d’Adèle, cela n’est pas respecté et le film a eu une fin différente de l’œuvre de Maroh.

Le personnage principal a changé son nom pour l’actrice qui l’a joué, Adèle Exarchopoulos. (IMDb)



Elena Manrique, producteur du film, a déclaré que « Le film était divisé en trois parties, et ce qu'ils ont vu sont les parties 1 et 2 ». Dans ce contexte, il a noté : « La partie 3 a été tournée, car la BD était longue, mais elle n'a jamais été montée et elle est restée là ». Manrique souligné que contrairement au roman graphique, qui « Fin d'une manière super triste », le film de Kechiche il est plus optimiste en raison de sa fin ouverte. « On ne sait jamais ce qui arrive Adèle« , a-t-il souligné.

Quelles sont les chances de voir la vraie fin de la vie d’Adele ?

Bien que les amoureux de ce film puissent demander une suite, ou que les défenseurs des œuvres originales demandent que la matière première soit respectée à la lettre, tout indique que La vie d’Adèle il n’affichera jamais les images qui ont été enregistrées. Manrique a prétendu avoir vu la matière première, mais que « Rien n’a jamais été fait ». De plus, il a souligné à quel point il était complexe pour Seydoux et Exarchopoulos ce long métrage.

Les actrices ont reçu la Palme d’or à Cannes, en compagnie du réalisateur. (Getty)



« C’était un tournage tellement exigeant pour les actrices. Ils sont beaucoup exposés. Ils se sont retrouvés psychologiquement épuisés », a-t-il affirmé. D’autre part, il a souligné que le budget « A beaucoup augmenté » et a expliqué que les raisons avaient à voir avec le travail en tant que directeur de Kechiche. « Abdellatif il est très méticuleux, donc il est très clair sur ce qu’il veut, alors c’est vrai qu’il a un résultat. Il suinte absolument la vérité « , a-t-il assuré.