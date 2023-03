Le thriller de survie The Dive avec Louisa Krause et Sophie Lowe est sur le point de sortir

La plongéeun thriller de survie à venir avec Louisa Krause (Eaux sombres, L’expérience de la petite amie) et Sophie Lowe (Médiéval, Il était une fois au pays des merveilles), a été acquis par RLJE Films. Max Erlenwein (Stéréo) a réalisé le film et co-écrit son scénario avec Joachim Hedén (surface de rupture). Voici un résumé de l’intrigue, gracieuseté d’un communiqué de presse:





« Dans The Dive, un voyage de plongée sous-marine dans l’un des endroits les plus reculés du monde devient un combat pour la survie pour les sœurs Drew et May lorsqu’un glissement de terrain catastrophique fait tomber des rochers dans la mer. Après avoir été frappé par l’éboulement, May se trouve maintenant profondément sous la surface, piégée par des débris et incapable de bouger. Avec des niveaux d’oxygène dangereusement bas, c’est à Drew de se battre pour la vie de sa sœur. Elle doit mettre sa propre vie en danger et risquer de payer le sacrifice ultime. Sans aide en vue, le temps presse vite. »

La société de production originale de La plongée était augenschein Filmproduktion et Protagonist Pictures. Jonas Katzenstein et Maximilian Leoback ont ​​fondé le premier en 2008 et sont actuellement en pré-production sur David Lowery’s Mère Marie, avec Anne Hathaway et Michaela Coel. Protagonist Pictures est une société basée au Royaume-Uni qui, entre autres projets, travaille sur l’adaptation d’Eli Craig de Clown dans un champ de maïs.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le communiqué de presse précisait :

« La plongée emmène le public dans un voyage immersif de survie où le corps et l’esprit humains sont poussés à la limite, remplis d’action à couper le souffle et du point de vue de deux femmes principales avec des arcs de personnages riches « , a déclaré Leo.

La production de The Dive et le distributeur

RLJE Films

RLJE Films a acquis les droits de La plongée pour sa sortie aux États-Unis. Dans le passé, les autres films sortis par RLJE étaient ceux de Panos Cosmatos Mandyavec l’acteur oscarisé Nicolas Cage et la nominée Andrea Riseborough, et Craig Zahler’s Tomahawk en os, avec Kurt Russell et Patrick Wilson. En plus de The Dive, un autre film à venir de RLJE est Bomani J. Story’s La fille noire en colère et son monstre, qui a eu sa première mondiale au Festival du film SXSW 2023.

Le communiqué de presse de La plongée continue:

« LA PLONGEE est une descente pleine de suspense et palpitante vers le grand inconnu que nous avons hâte de partager avec le public cet été. Nous sommes ravis de nous associer à Protagonist, augenschein et à l’incroyable équipe de tournage dans cette aventure en haute mer devenue un cauchemar vivant », a déclaré Mark Ward, directeur des acquisitions de RLJE Films.

Outre Leo et Katzenstein en tant que producteurs, Pierre Ellul et Anika Psaila Savona de Falkum Films ont été coproducteurs. Certains des producteurs exécutifs du film incluent le co-scénariste Hedén, Jonas Sörrensson (surface de rupture), Julia Gebauer (surface de rupture), Jonathan Saubach (La plus belle fille du monde)Dave Bishop (Les innocents), Luane Gauer (Le conducteur en fuite accidentelle), Philippe Stendebach (Passager clandestin), Doris Schrenner (Le gardien invisible) et Céline Dornier (Les innocents).

La plongée sortira en salles et à la demande le 25 août 2023.