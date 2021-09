Le méchant de « No Time To Die » n’est pas « Dr. Non », selon son directeur

La franchise James Bond regorge de traditions, qui ont commencé à être brisées (ou plutôt renouvelées) après l’arrivée de Daniel Craig, qui a fait irruption avec une attitude plus rude envers le personnage par rapport au cachet raffiné d’acteurs comme Roger Moore. ou Sean Connery.

Même dans « No Time To Die », il a été révélé que Nomi, un personnage joué par Lashana Lynch, a reçu la nomination en tant que nouvel agent 007 face à la retraite apparente de James Bond. Cependant, le réalisateur du film a récemment rejeté une théorie populaire parmi les fans de la franchise en référence à l’identité de son méchant, interprété par l’acteur oscarisé Rami Malek.

Après que « Spectre » ait présenté Christoph Waltz dans le rôle d’Ernst Stavro Blofeld, un méchant dont l’apparence a été développée pour la première fois dans « From Russia With Love » et « Thunderball », les plus connaisseurs de la saga assurent que le personnage joué par Malek serait une version renouvelée de « Dr. Non », présentant via Internet toutes sortes de théories qui pourraient justifier cette affirmation.

Cependant, le réalisateur Cary Fukunaga a mis un terme à toutes ces théories lors d’une conférence avec SFX Magazine, déclarant que le public pense que développer ces bandes est aussi simple que de suivre une formule établie et que juste « plug and play », les gens apparaîtront dans les films . « En fait, si vous voulez un bon film, vous devez le prendre au sérieux et y mettre beaucoup de dévouement », a-t-il déclaré.

«Il faut beaucoup de gens intelligents pour créer ces films, et aussi pour créer ces personnages, espérons qu’ils dureront. C’est un nouveau méchant. Il n’est pas, comme certains l’ont spéculé, le Dr Non. Espérons qu’il en sera un qui durera un jour, d’une manière ou d’une autre », a conclu Fukunaga.

Dr. No était le méchant principal de la première adaptation des aventures de l’agent 007, sortie en 1962. Joué par Joseph Wiseman, il a été présenté comme un agent SPECTRE qui a perdu ses mains à cause des radiations, alors il effectuerait une démonstration diabolique. de puissance avec l’interruption d’un lancement spatial.