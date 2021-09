Les premières réactions des tueurs d’Halloween sont divisées, mais tout le monde aime Michael Myers et ses meurtres

Halloween tue a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise aujourd’hui, et de nombreux fans attendent déjà avec impatience le retour de Michael Myers dans la suite de 2018 Halloween redémarrer, il faudrait quelques premières réactions assez lugubres pour atténuer les attentes. Cependant, au fur et à mesure que les premières critiques sont apparues, il semble que les fans de la franchise ne craignent pas cela, pour les critiques, cependant, cela semblait être une toute autre histoire.

Chaîne Youtube Empire des fans ont été l’un des premiers à donner une critique approfondie du film sans spoiler, qui provenait directement de l’une de leurs sources qui a assisté à la projection et n’a certainement pas hésité à louer ce qui pourrait s’avérer être un meilleur film improbable dans le l’histoire entière de quarante-trois ans de la franchise.

Le rapport de la projection, qui correspondait à d’autres critiques et commentaires issus de la projection, disait: « Il n’y a vraiment jamais eu de film slasher qui résume et aborde tout cela Halloween tue Est-ce que. Soyons clairs sur une chose : il s’agit du film de Michael Myers, mais cela ne veut pas dire qu’il sacrifie le retour des personnages hérités. Michael Myers est brutal et une force impossible à tuer. C’est un grand film, c’est vraiment un film d’ensemble, et étourdit par sa cinématographie. Halloween tue réussit comme un film slasher émotionnel, sombre et brutal. C’est celui de David Gordon Green L’Empire contre-attaque, c’est le sien Chevalier noir, il est Halloween tue. »

L’utilisateur de Twitter M – @tdsmatt – a fait écho à ce sentiment en disant : « HALLOWEEN 2018, c’est Laurie Strode : c’est désordonné mais chaleureux et sympathique. #HalloweenKills est Michael Myers, une machine à tuer froidement efficace qui massacre tout dans son passé. Le niveau de carnage dans tout cela est franchement stupéfiant. Vous n’avez jamais vu un film slasher à cette échelle. »

Cependant, alors que les critiques prenaient le dessus, la démonstration d’amour écrasante a soudainement diminué. IGN a donné un bref aperçu qui semblait résumer de nombreuses critiques avec le commentaire, « Halloween tue offre des tueries délicieusement sanglantes et fait un clin d’œil au classique original de John Carpenter, mais ressemble toujours à la moitié d’un film. pour son premier coup au Halloween franchise avec son film de 2018, selon eux, la suite « tâtonne la balle » lorsqu’elle devient une « suite désespérée et axée sur les résultats ». Ils scellent leur version des événements avec une entaille brutale de leur propre commentaire : « Après 40 ans, ce masque est plus expressif que n’importe lequel des acteurs de Halloween tue. » Aïe, décapitation complète juste là.

Au fur et à mesure que les critiques de Rotten Tomatoes arrivaient, cela ne s’améliorait pas beaucoup. David Rooney de Le Hollywood Reporter a dit, « Le dernier opus est comme un masque de goule en latex tellement étiré et informe qu’il ne tient plus. » IndieWire‘s Ben Croll a commenté: « Une sortie de slasher presque élémentaire sans assombrir la conscience, les remords ou les illusions de moralité. » Puis Robbie Collin du Royaume-Uni Le télégraphe du jour martelé à la maison avec, « Halloween tue se sent certainement plus Halloween. Mais le plateau de jeu est laissé exactement tel qu’il a été trouvé en préparation pour le tour 13; la seule chose qui avance, c’est le décompte des corps. »

Il y avait cependant quelques critiques positives qui étaient heureuses de contrer les négatifs et de se joindre à ces premières critiques de fans enthousiastes pour louer le film pour ce qu’il est. Ben Rolph de Discuter du cinéma mentionné, « [Halloween Kills] prend le slash en « slasher » jusqu’à mille et c’est tant mieux pour ça. » Jonathan Romney de Le gardien a commenté : « Quarante ans après que John Carpenter a réalisé le film slasher déterminant, le réalisateur David Gordon Green a fait un coup digne de confiance, pour ainsi dire, en réanimant le titre. » Et Asher Luberto pour L’Enveloppe dit : « Pour toute la psychanalyse profonde et troublante de ce film, c’est aussi un manuel »Halloween » film. »

Après Halloween a pris plus de 250 millions de dollars en 2018, il était clair que quelque chose de spécial se construisait pour les fans de la franchise, et étant donné que cela ne faisait que quelques années que Rob Zombie avait apporté son style à Michael Myers, il y avait toujours une question de savoir si le monde avait besoin un autre redémarrage. Il semble que la réponse était oui. Il a fallu à Wes Craven pour revenir au Cauchemar sur Elm Street franchisé avec Nouveau cauchemar pour faire de Freddy Krueger une force avec laquelle il faut compter à nouveau, et après 10 films de la franchise, il semble que, pour les fans au moins, Halloween et Halloween tue veillent à ce que treize n’est certainement pas un nombre malchanceux pour Halloween se termine, dont le réalisateur David Gordon Green a déclaré lors du panel du Festival du film de Venise est prêt à entrer en production.

Dans le genre de l’horreur, il existe une croyance solide selon laquelle vous ne pouvez pas garder un méchant, mais il semble que cette résurrection soit une résurrection que peut-être les fans d’horreur et la franchise attendent depuis 40 ans, même si de nombreux critiques auraient pu vivre sans ça. Halloween tue sort en salle le 14 octobre.

