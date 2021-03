WhatsApp copiera et améliorera l’une des meilleures fonctions de Telegram

Préparez-vous, car l’une des meilleures fonctionnalités de Telegram est sur le point de débarquer sur WhatsApp et avec des performances améliorées!

C’est arrivé à nouveau, WhatsApp s’est inspiré de l’une des fonctions les plus célèbres de Telegram pour développer son prochain outil. Les utilisateurs de WhatsApp peuvent être heureux, car il s’agit l’une des fonctions les plus demandées à la plate-forme de messagerie.

Si vous avez déjà refusé d’écouter un mémo vocal en raison de sa longue durée, soyez prudent, car WhatsApp vous permettra accélérer la vitesse de lecture vous devez donc passer moins de temps à l’écouter. Cet outil, l’une des 103 fonctions Telegram qui ne sont pas dans WhatsApp, est déjà en période de test, ce qui nous permet connaître quelques détails sur son fonctionnement.

Ainsi, vous pouvez accélérer les notes audio WhatsApp

Jusqu’à présent, nous devons recourir à des applications tierces pour augmenter la vitesse des messages vocaux WhatsApp. Cette pratique prendra fin prochainement, car la plateforme prépare déjà l’arrivée de la fonction qui permettra accélérer la vitesse de lecture des notes audio partagé dans les conversations.

Si vous utilisez Telegram, vous saurez que ce service propose déjà ce même outil depuis des années, nous pourrions donc dire que WhatsApp est revenu à « Laissez-vous inspirer » par votre rival direct pour offrir une expérience plus avancée à vos utilisateurs. Il copiera non seulement la fonction Telegram, mais va l’améliorer.

Comment écouter les audios WhatsApp sans que l’autre personne ne le sache

Comme toujours en ce qui concerne les informations exclusives de WhatsApp, les détails viennent de la main de WABetaInfo, qui a déjà annoncé il y a quelques jours que la plateforme permettrait d’accélérer les notes audio. À présent étendez vos données avec des instantanés cela laisse voir une partie de l’apparence de cette fonction.

Pour l’instant, nous savons que la possibilité de modifier la vitesse de lecture d’un audio sera disponible pour Android et iOS. De plus, il y aura trois vitesses différentes: 1x, 1,5x et 2x.

Hier @WABetaInfo avez-vous annoncé que @Whatsapp travaillait sur 3 vitesses de lecture différentes pour les messages vocaux, sur WhatsApp pour Android.

Aujourd’hui, les mêmes captures d’écran sont prises à partir de WhatsApp pour iOS.

La fonctionnalité est en cours de développement. Plus de détails: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot – WABetaInfo (@WABetaInfo) 19 mars 2021

Cependant, nous ne savons pas comment cette fonction sera utilisée ou quand atteindra-t-il le grand public. Pour le moment, il n’est pas disponible même pour ceux qui essaient la version bêta de WhatsApp.

Voyant que l’entreprise est totalement immergée dans le développement de cet outil très demandé, ça ne nous dérange pas d’attendre un peu plus longtemps pour pouvoir en profiter. En passant, nous en profitons pour demander à WhatsApp d’introduire la possibilité de pouvoir naviguer à travers d’autres fenêtres et applications sans arrêter l’audio que nous jouons, car c’est l’une des fonctions qui nous manque le plus dans l’application par rapport aux notes audio.

