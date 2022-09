Mercredi : un site Web interactif permet aux fans de « postuler » à la Nevermore Academy

Si vous sentez que vous n’appartenez pas à un monde « plein de Normies », peut-être que rejoindre Wednesday Addams à Nevermore Academy est la meilleure chose à faire pour vous. Prochainement, Netflix sortira Mercrediune nouvelle série inspirée de La famille Addams avec Jenna Ortega comme personnage principal. L’histoire reprend lorsqu’elle quitte le manoir familial pour fréquenter la Nevermore Academy, l’école fictive que Netflix demande aux fans d’envoyer une candidature sur le site officiel pour avoir une chance de s’inscrire. Une vidéo avec le casting de Mercredi a également été faite pour promouvoir l’application.

Le site Web propose une poignée de questions auxquelles les candidats doivent répondre. Il semble que quelques privilégiés seront choisis pour recevoir des réponses par courrier cet automne, mais on ne sait pas exactement ce qui se passera avec les « gagnants ». Selon Netflix, une description du processus de candidature à la Nevermore Academy indique :

Faites une demande d’admission à Nevermore Academy où les parias de toutes sortes sont les bienvenus. Découvrez les anciens élèves notables de l’école, notamment Edgar Allan Poe et Morticia Addams, rencontrez des étudiants actuellement inscrits à Nevermore et apprenez-en plus sur les activités et événements uniques de l’école. De plus, regardez une vidéo animée par la principale Larissa Weems mettant en vedette des étudiants qui partagent leur point de vue sur ce que c’est que d’assister à Nevermore. Répondez ensuite à un petit questionnaire pour déterminer si Nevermore est la bonne école pour vous.