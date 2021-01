Jack Harlow révèle la résolution du nouvel an bizarre et sexuellement chargée

Jack Harlow cherche à exercer une certaine maîtrise de soi.

Une nouvelle année est enfin arrivée et si 2020 a été assez horrible, 2021 semble être assez prometteur. Bien sûr, rien n’est sûr, même si beaucoup à travers le monde espèrent que la prospérité sera apportée à l’univers. Pour assurer une bonne année, les gens construisent leurs résolutions du Nouvel An et certains sont certainement plus créatifs que d’autres. En fait, certaines personnes pensent à l’abstinence comme un moyen de les faire passer l’année. En fin de compte, le rappeur Jack Harlow fait partie de ces personnes alors qu’il s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour donner à ses fans la résolution de sa nouvelle année. Comme il l’explique, il jure de ne pas avoir de relations sexuelles ni même de se masturber cette année. À la manière typique de Twitter, ses fans ont eu une réaction humoristique à la révélation. « Ma résolution du Nouvel An n’est plus éjaculante », a déclaré Harlow. « Je suis prêt à passer toute l’année sans un seul orgasme. » L’une des tendances les plus courantes sur Internet au fil des ans a été « No Nut November » bien qu’il semble que Harlow essaie de le faire pour un phénomène pendant 12 mois complets. Harlow a été connu pour son sarcasme au fil des ans, mais à ce stade, qui sait vraiment s’il est sérieux. Rich Fury / pour MTV