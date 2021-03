La phrase de Lali Espósito, actrice de Sky Rojo, que ceux de River aimeront et ceux de Boca détesteront

Lali Esposito Elle est l’une des grandes artistes latines du moment, non seulement à cause de sa musique, mais aussi à cause de la récente création de Ciel rouge, série créée par Álex Pina, sur le service de streaming Netflix. Dans un entretien avec la plateforme du programme a été consulté par Boca Juniors et a laissé quelques mots qu’ils fêteront à River Plate. Épingle de sûreté!

L’actrice de 29 ans joue Wendy, l’une des trois prostituées qui s’échappe de son souteneur et doit fuir les tueurs à gages qui les poursuivent pour les tuer. Le personnage est une femme forte, courageuse, impulsive et très méfiante. L’émission espagnole a eu des réactions différentes de la part du public et même de vives critiques.

Comme il est traditionnel dans Netflix, ils ont généralement des conversations avec les participants des projets qui composent leur incroyable catalogue. Cette fois, la conversation était avec Lali, mais parlant du côté qui n’est pas si bien connu. Dans un moment ils l’ont interrogé sur le club argentin Boca Juniors. Qu’avez-vous répondu?

« Boca Juniors? Je déteste ça parce que je suis de River, en gros, et vous ne pouvez pas aimer Boca Juniors si vous êtes de River », étaient les mots qui sont devenus viraux sur Twitter et ont été célébrés par les fans de l’équipe dirigée par Marcelo Gallardo. Mais ensuite il a clarifié: « C’est la réponse argentine, joueur de football. La réponse est vraiment très bien, j’ai des amis proches de Boca, mais je porte le maillot de River ».

Ce n’est pas le premier clin d’oeil Lali fait à l’équipe de Núñez, depuis quelques mois après la finale de la Coupe Libertadores 2018, qui a vu le gagnant fleuve face à Bouche, a rencontré un fan de Millionaire, qui Il l’a invitée à faire le signe avec ses doigts avec le « trois », pour le nombre de buts dans le match, et elle a accepté avec joie.