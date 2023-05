Diablo 4 : Tout savoir sur la date de sortie et comment vous pouvez jouer au lancement

BESTWAY Lay-Z-Spa Cabo HydroJet Spa gonflable carré, 180 x 180 x 71 cm, 4-6 places 60167

Apres une semaine de dur labeur, prenez un peu de temps pour vous. Offrez-vous une petite séance spa a domicile ! Avec le spa gonflable 6 places Cabo, vous pouvez bénéficier de l’hydrothérapie sans sortir de chez vous. Conçu avec un design en osier tressé, il est idéal pour créer son espace bien etre, chez soi. Ses caractéristiques sont les suivantes : 4 buses Hydrojet™ pour un massage ciblé du dos ainsi que 140 jets d’air créant un environnement chaud et bouillonnant. Caractéristiques: Capacité: 4 a 6 adultes Dimensions gonflé: 180 x 180 x 71 cm Dimensions intérieur: 1,30 m Profondeur d'eau maximale: 46 cm Volume d'eau a 80%: 795 L Poids rempli: 840 kg Poids net: 45 kg Débit de filtration: 3 975 L/h Systeme de chauffage: Environ 1,5-2,0 °C/h Capacité de chauffage max.: 40°C Matériau: Duraplus™ Contenu: 1 spa 1 couverture isolante 1 pompe de spa 1 diffuseur ChemConnect™ 4 appuie-tete Cartouche de filtration (VI) Patch de réparation Systeme HydroJet™ Systeme de massage: Avec la technologie HydroJet™ profitez d’une meilleure expérience de massage qui combine AirJet™ et HydroJet™. Selon vos envies, réglez le débit et la direction des hydrojets auxquels s’ajouteront les bulles d’air libérées par les AirJets. Il est possible de sélectionner uniquement les AirJets, les Hydrojets ou les deux en meme temps. C’est a vous de choisir ! Les 4 buses HydroJet™ entourent les parois latérales pour propulser des jets d’eau ciblés, tandis que les 140 ouvertures AirJet™ liberent des bulles du fond du spa pour créer un environnement chaud et bouillonnant. Ce systeme de massage apaisant vous aidera a vous détendre pour vous ressourcer. Technologies: Le DuraPlus™ est un matériau renforcé composé de deux couches de PVC laminé et d’un maillage de polyester. Ce matériau est soumis a des tests de résistance pour garantir et offrir une durée de vie supérieure. La structure robuste de nos spas a été conçue pour assurer une stabilité structurelle tout en préservant une surface douce et confortable. Votre spa gardera sa forme quel que soit le nombre de gonflages et dégonflages. Pompe tactile de filtration: Notre pompe tactile de filtration allie design et fonctionnalité. Elle gonfle le spa, chauffe l’eau jusqu’a 40 °C, effectue une filtration pour maintenir une propreté maximale de l’eau et active le systeme de massage. Un panneau de contrôle tactile intégré a la pompe permet de contrôler toutes les fonctions du spa tout en restant confortablement assis a l’intérieur. La pompe integre également des porte-gobelets et un espace de rangement plat. Diffuseur ChemConnect™: Le diffuseur de chlore automatique ChemConnect™ assure le maintien d’un niveau stable de chlore ainsi que sa dispersion homogene. Systeme Freeze Shield™: Notre systeme innovant Freeze Shield™ est conçu pour que vous puissiez profiter de votre spa toute l’année. Ce systeme de chauffage automatique empeche l’eau de geler en s’activant a 6°C et en s’arretant a 10°C. Freeze Shield™ augmente automatiquement la...