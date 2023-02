Across the Sea : bande-annonce et date de sortie du film Netflix

Netflix

Through the Sea est la suite de Through my Window qui apporte de nouveaux défis au couple Raquel et Ares. Nouvelle bande-annonce avec la date de première!

© IMDbÀ travers la mer

À travers la mer continue l’histoire de Raquel, une jeune femme qui se sent attirée par son voisin, Ares Hidalgo, un garçon énigmatique qu’elle harcèle dans l’ombre, mais dont il ignore l’existence. Cependant, elle est prête à le faire tomber amoureux quoi qu’il arrive. Finalement, le couple a réussi à s’établir afin d’obtenir une continuation dans Netflix que les fans du premier film attendent.

La suite est dirigée par Marçal Forés avec des livres d’Eduard Sola basés sur l’œuvre populaire d’Ariana Godoy. À travers la mer suit Raquel et Ares alors qu’ils font face à des défis dans le prochain chapitre de leur relation et de leur vie individuelle. Le nouveau film n’épargnera pas de surprises à ses protagonistes, ajoutant de nouveaux personnages à une intrigue qui promet beaucoup de romantisme.

Le premier film de cette franchise, par ma fenêtre, n’a pas eu le meilleur accueil parmi les utilisateurs qui ont vu le film. Dans Tomates pourriesle site spécialisé dans les critiques, plus de 100 internautes ont noté le film Netflix qui a réussi à atteindre 29% d’acceptation, un nombre assez maigre, cependant, le Géant du streaming Il a également décidé de sortir la suite À travers la mer compte tenu du succès international du film original.

La nouvelle entrée de cette franchise est un pari fort de Netflix qui reprend l’histoire de Raquel et Ares avec l’espoir de captiver les abonnés de la plateforme qui apprécient les comédies romantiques, un genre très populaire, qui a certainement laissé plus d’un succès à Le N rouge qu’il retentera sa chance avec ce film espagnol qui a un précédent grâce au film précédent.

Quand Across the Sea sera-t-il diffusé sur Netflix ?

À travers la mer Arrive sur Netflix le 23 juin et le casting sera composé de Clara Galle comme Raquel, Julio Peña Fernández comme Ares, Hugo Arbués comme Apolo, Eric Masip comme Artemis, Natalia Azahara comme Daniela, Guillermo Lasheras comme Yoshi, Emilia Lazo comme Claudia avec Andrea Chaparro, Iván Lapadula et Carla Tous dans des rôles qu’on ne connaît pas encore. Épingle de sûreté!

