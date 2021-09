Dune Featurette plonge dans les maisons royales avec de nouvelles images passionnantes

En attendant (im)patiemment la sortie de l’épopée de science-fiction de Denis Villeneuve, Dune, Warner Bros. a publié une featurette qui aide à fournir un aperçu des complexités de ce monde. Titré Les maisons royales, le clip apporte un lot de nouvelles séquences du film très attendu, ainsi que des interviews de plusieurs membres de Dunes fonte empilée.

Basé sur le roman phare de Frank Herbert de 1965 sur le même, l’avenir lointain de Dune est compliqué, dans lequel un empire contrôle, enfin, à peu près tout, et délègue à une multitude de maisons nobles de confiance. L’une de ces maisons est la Maison Atréides, qui règne sur la planète désertique Arrakis et sur l’épice précieuse qui l’habite. La featurette offre bien des détails de base concernant le fonctionnement interne de l’univers de la science-fiction, avec plusieurs aperçus de nouvelles séquences qui enthousiasmeront certainement les fans encore plus qu’ils ne le sont déjà.

Suite à une série de retards, Dune a finalement été présenté en première au 78e Festival international du film de Venise le 3 septembre et a reçu de nombreux éloges de la critique. Alors que la réponse d’une poignée de critiques a été mitigée, le consensus général selon Rotten Tomatoes lit; « Dune a parfois du mal avec son matériel source encombrant, mais ces problèmes sont largement éclipsés par la portée et l’ambition de cette adaptation visuellement passionnante. » Le film est actuellement assis à un taux mûr de 87%.

Dune projettera le public dans le futur lointain de l’humanité, alors que le duc Leto Atreides accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, également connue sous le nom de Dune, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, « l’épice », une drogue qui prolonge la vie, fournit des niveaux de pensée surhumains et rend les voyages plus rapides que la lumière pratiques. Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Bene Gesserit, Lady Jessica, son jeune fils et héritier Paul, et les conseillers les plus fiables d’Arrakis. Leto prend le contrôle de l’exploitation minière des épices, rendue périlleuse par la présence de vers des sables géants.

Réalisé par Denis Villeneuve avec un scénario de Jon Spaihts, Villeneuve et Eric Roth, Dune est dirigé par Timothée Chalamet, avec le casting de soutien composé de Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa, et Javier Bardem.

Le film racontera la première moitié du roman, avec le réalisateur Denis Villeneuve confiant que Dune 2 sera prêt à partir dès qu’il aura le feu vert. « Je dirais que je serais assez prêt à partir assez rapidement maintenant », a déclaré le cinéaste. « Vite en [terms of] un film de cette taille. Vous avez encore besoin de faire des décors et des costumes, nous parlons de mois… Mais s’il y a de l’enthousiasme et que le film est éclairé, je dirai tôt ou tard que je serai prêt à tourner 2022 à coup sûr… Je suis prêt aller et je dirais que j’adorerais l’amener à l’écran dès que possible. »

Dune devrait sortir en salles aux États-Unis en 3D le 22 octobre 2021 par Warner Bros. Pictures avec une sortie simultanée sur le service de streaming HBO Max pendant 31 jours.

Sujets : Dune