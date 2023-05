Idris Elba devrait jouer le rôle du New James Bond, selon Tom Hanks

Idris Elbe Peut-être s’est-il à peu près retiré de la prétention en tant que prochain James Bond, mais il pourrait reconsidérer sa décision après avoir obtenu le soutien d’Hollywood pour le rôle. La chasse au nouveau James Bond n’est pas encore vraiment lancée, et malgré des dizaines de rumeurs, de « castings » et de démystifications, il reste encore du chemin à parcourir avant que le successeur de Daniel Craig ne soit décidé. Dans cet esprit, multi-oscarisé Tom Hank croit qu’Elba est vraiment l’homme avec un permis de tuer.





Hanks fait actuellement la promotion de son nouveau livre, The Making of Another Major Motion Picture – un roman de fiction plutôt qu’une autobiographie de sa carrière – et tout en parlant avec la BBC, l’acteur prolifique a ajouté son point de vue sur le sujet très discuté de qui devrait prendre le relais le rôle de James Bond dans sa prochaine série de films. En termes simples, il a dit :

« Comprenez ceci, James Bond a un permis de tuer. Je délivrerais cette licence à Idris Elba uniquement sur la base du travail que je l’ai vu faire.

Idris Elba n’a jamais été trop loin d’être le favori des bookmakers pour reprendre le rôle de Bond, et après avoir réussi des rôles tels que Luther, il a prouvé à maintes reprises ses références de héros d’action. Cependant, l’acteur lui-même doute d’assumer le rôle et s’est précédemment retiré de la course. En discutant de son récent film sur Luther, Elba a déclaré :

« Il fait très sombre. Nous travaillons sur l’émission de télévision depuis environ 10 ans et donc l’ambition naturelle est de la porter sur grand écran, et nous sommes donc ici avec le premier film. Vous savez, beaucoup de gens parlent d’un autre personnage qui commence par ‘J’ et se termine par ‘B’, mais je ne vais pas être ce type. Je serai John Luther. C’est qui je suis.





Idris Elba a démenti toutes les rumeurs sur son casting imminent dans le rôle de James Bond.

Netflix

Alors que de nombreux acteurs ont dit être « en pourparlers » pour être le nouveau James Bond, Elba a constamment pris ses distances avec de telles rumeurs. Dans une autre interview récente, l’acteur a déclaré:

« J’adore la franchise Bond, je suis très proche des producteurs. Nous avons tous ri des rumeurs parce qu’elles ne sont que cela. Je ne peux pas parler pour [the producers], mais de mon point de vue, il n’y a jamais eu aucune sorte de vérité dans tout cela. C’est un compliment et c’est un honneur, mais ce n’est pas une vérité. »

Il a récemment été suggéré que la nouvelle star de James Bond serait quelqu’un dans la trentaine, mais comme toutes les autres rumeurs concernant la dernière star à assumer le rôle convoité, il n’y a eu aucune confirmation dans un sens ou dans l’autre. Dans l’ensemble, peu importe à quel point les fans veulent savoir qui assumera le rôle du super espion, ils devront simplement attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que la vérité soit révélée et que la prochaine génération de l’agent secret d’Ian Flemming soit enrôlé.