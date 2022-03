House of the Dragon a déjà une date de sortie officielle

La série préquelle de »jeu des trônes » Il a déjà une date de sortie. HBO vient de révéler que »Maison du Dragon » se estrenará el 21 de agosto de este año, con un nuevo poster donde se puede ver un huevo de dragón eclosionando con un dragón con ojos brillantes en el fondo, además de mostrar la fecha estimada para el nuevo estreno en unos números grandes arriba de tout. Basé sur le livre »Fire and Blood » de l’auteur George RR Martinappartenant à la saga »Song of Ice and Fire », la nouvelle série prequel se déroulera 200 ans avant les événements de »Game of Thrones » et se concentrera sur la montée en puissance de la Maison Targaryen à Westeros.

« Je pense que nous avons été très respectueux de ce qu’est l’émission originale », a déclaré le co-showrunner michel sapochnik en octobre 2021 tout en discutant de la différence entre » House of the Dragon » et » Game of Thrones ». « Ce n’était pas cassé, donc nous n’essayons pas de réinventer la roue. ‘House of the Dragon’ a son propre ton qui évoluera et émergera au cours du spectacle. Mais d’abord, il est très important de rendre hommage et par rapport à la série originale. » , ce qui était assez innovant.

Vous pourriez également être intéressé par : Les Kardashian : la nouvelle série Hulu de la famille iconique

Matt Smithl’acteur qui jouera le Prince Daemon Targaryen dans la série, a également exprimé ses réflexions sur la façon dont » House of the Dragon » différera de tout ce qui a été vu auparavant dans l’histoire de » Game of Thrones ».

« Je suppose que vous apportez vous-même et votre propre spin », a déclaré Smith. « C’est comme, dans une certaine mesure, qu’est-ce que quelqu’un apporte à une pièce de Shakespeare ou à quelque chose qui a déjà été fait ? Vous devez apporter votre propre structure émotionnelle, votre propre identité, votre propre tournure et prendre les choses en main et, vous savez… . .jetez de la peinture sur le mur et voyez ce qui colle. »

Nous devrons attendre le 21 août pour voir ce que » House of the Dragon » a à nous montrer, en première exclusivement sur HBO et le service HBO Max.