Liste des acteurs et personnages de « Tríada »: qui est qui dans la série mexicaine Netflix

« Triad » est la nouvelle série d’un suspense dramatique qui atteint le Catalogue Netflix le 22 février. Créé par Leticia López-Margalli, les stars de la production Maite Perroni et promet de surprendre les utilisateurs du service de streaming populaire.

dans la fiction basé sur des événements réels, La vie d’une enquêteuse médico-légale prend une tournure inattendue lorsqu’elle découvre qu’une femme assassinée lui ressemble exactement. A partir de ce moment, il se lancera dans une quête périlleuse pour découvrir la vérité.

Voulez-vous connaître tous les acteurs et personnages de « Triad » ? Ensuite, découvrez qui est qui dans le série mexicaine Netflixgrâce à notre guide des acteurs.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « TRIADE » ?

1. Maite Perroni comme Aleida Trujano / Becca / Tamara

L’actrice Maite Perroni C’est le protagoniste de la série. Après des projets populaires comme « Dark Desire », « Attention à l’ange » ou encore « Rebelde »l’interprète donne désormais vie aux trois personnages principaux de l’histoire : Rébecca et ses deux sœurs se sont séparées à la naissance.

« Triad » est une série avec Maite Perroni (Photo : Netflix)

2. David Chocarro comme Humberto

David Chocarro il se met dans la peau du détective et compagnon de Rébecca dans la fabrication. L’acteur est populaire pour son travail précédent sur des émissions comme « El recluso », « La Doña » et « 100 jours pour tomber amoureux ».

L’acteur joue Humberto dans « Tríada » (Photo : David Chocarro / Instagram)

3. Ofélia Médine

Ofélia Médine Il fait également partie du casting. C’est une artiste mexicaine renommée de 72 ans. Dans sa filmographie, des œuvres telles que: « Frida, nature vivante », « Evil Eye » et « Rina ».

L’actrice fait partie du casting de « Tríada » (Photo: Ofelia Medina / Instagram)

4. Flavio Médine

A l’émission de télévision Flavio Médine joue quelqu’un qui veut cacher le meurtre de Aleida Trujano. Auparavant, il a participé à « Tout ira bien », « Les filles vont bien », « Une femme sans filtre »entre autres projets.

L’acteur est né à Mexico le 19 avril 1978 (Photo : Flavio Medina / Instagram)

5. Nuria Bages

Nuria Bages Il a 72 ans et a une grande carrière artistique. En ce sens, il a fait partie du casting de « Cándido Pérez, spécialiste des dames » et « Vivre un peu ».

L’actrice fait partie du casting de « Tríada » (Photo : Nuria Bages / Instagram)

6. Ana Laevska

Ana Laevska est une actrice ukrainienne qui a développé sa carrière dans Mexique. Ainsi, il s’est démarqué dans des programmes tels que « Guerre de quartier », « Les deux visages d’Ana » et « Cher ennemi ».

L’actrice est l’une des stars de « Triad » (Photo: Ana Layevska / Instagram)

7. Rodrigue Cachero

Rodrigo Cachero Il a 49 ans et, dans sa filmographie, des titres tels que « Gratuitement », « On verra bien » et #Secret d’amour ». faisait également partie de « Z-contrôle » de Netflix.

L’acteur fait partie du casting de « Tríada » (Photo : Rodrigo Cachero / Instagram)

Autres acteurs faisant partie du casting de la série « Triad »:

Angel Zermen comme Moreno

Hector Kotsifakis comme Quezada

Vicky Araico comme Raquel

Daniel Valdez

Aldo Gallardo

L’affiche de la série « Triade » (Photo : Netflix)

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « TRIAD »