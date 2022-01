Acapulco Shore 9 : les mots des participants avant la première sur MTV Latin America

Le compte à rebours a commencé ! le télé réalité le plus réussi d’Amérique latine reviendra aujourd’hui à l’écran de vtt. On parle de Côte d’Acapulco, qui annoncera ce soir son neuvième versement. Cette fois, les vacances auront lieu dans Carthagène, Colombie, et sera plein de nouveaux membres qui joueront dans les meilleures soirées dans une maison face aux Caraïbes. Ici, nous vous disons ce que chacun d’eux a dit avant la première.

Il y aura 12 participants qui cette fois reviendront dans la famille Shore. à ne pas manquer Karimé, la reine du chaos présente depuis la première saison, ainsi que Chili, Jacky, Beni, Jaylin, Fernanda, Isa et Alba. Comme si cela ne suffisait pas, de nouveaux membres viendront s’ajouter à la maison. Représentant le Mexique, ils feront leurs débuts Carlos et Santiago. Ils honoreront également la Colombie Nati et José.

Quelques heures après le début de cette émission avec des millions d’heures de lecture dépassées année après année, ils ont eux-mêmes fait remarquer que c’était « des vacances différentes des autres», puisqu’ils auraient dû être tournés fin 2021 avec les protocoles imposés par la pandémie. Mais Fernanda a assuré : « C’était les meilleures vacances jusqu’à présent”. Tout comme les membres historiques, les nouveaux sont arrivés pour mettre beaucoup d’énergie dans le groupe.

« Je n’avais jamais été à la télévision, mais j’avais toujours voulu faire connaître ma personnalité dans une émission de télé-réalité. Comme j’adore les fêtes, je voulais en tirer de l’argent. J’adore les caméras, je suis mannequin et je travaille sur les réseaux sociaux. Pour moi, ce fut une expérience brutale, nous avons eu un chimie géniale. J’ai regardé le programme depuis que je suis enfant pour que nous puissions apprendre des choses des deux des culturesdit Nati.

José, de son côté, a assuré : «C’était ma première fois à la télé. Je peux dire que ce furent les vacances de ma vie et je suis très reconnaissant envers la meilleure émission de téléréalité hispanophone du monde entier. Représenter la Colombie a été incroyable et tous mes collègues mexicains m’ont très bien reçu.”. En ce sens, Carlos Pantoja a fait remarquer : « Je viens du Mexique et j’étais dans d’autres émissions de téléréalité mais c’est très différent. En cela tu deviens fou, c’est le absence totale de contrôle. Mes parents m’ont dit qu’on ne pouvait pas gagner sa vie en faisant la fête, et bien sûr que c’était possible. Je suis très fier de faire partie de cette famille.”.

Santi, un autre des nouveaux membres, a insisté : «J’ai passé un bon moment. J’avais l’impression d’être dans un resort, de manger et de dormir en formule tout compris. Tout le monde m’a aimé à 100%, on s’entend très bien hors caméra”. Ainsi, Karime -qui a le plus d’expérience- a expliqué : «Je pense que nous sommes un super nouvelle famille, on s’éclate. J’aime tous mes amis des saisons précédentes mais celui-ci est incroyable”.

À propos des scènes où le fête et l’alcool sont les protagonistes, les soi-disant matriochka précisé : «Acapulco Shore était une super plate-forme, Je ne me contente pas de me livrer à des excès. Je suis une femme entreprenante qui travaille aussi, je pense qu’il peut y avoir un équilibre avec le plaisir”. Alba a déclaré : «Nous avons de la chance d’être dans un spectacle vu par autant de monde. C’est beaucoup de poids qu’ils nous voient comme un exemple à suivre car nous sommes des êtres humains et nous pouvons faire des erreurs. Ce n’est qu’une version de nous, dans notre vie quotidienne, nous avons aussi nos affaires avec lesquelles nous nous occupons”.

Que pouvez-vous attendre de ce neuvième opus ? Karime assure « un maximum de plaisir », tandis que Carlos insiste avec «coeur, plénitude et fête”. Fernanda souligne «les retrouvailles», tandis que Beni met en avant la juste mesure de «manque de contrôle et famille”. C’est que, comme Alba l’a expliqué, il s’agit de « des gens très divers, quelque chose que le public apprécie”. Une saison de pure fête incontournable !

+ Comment et quand voir Acapulco Shore 9 ?

Comme tout le contenu de l’univers Shore, comme AcaPlay, Mawy, Jersey Shore, Geordie Shore Oui Rivage de Floribama, tous les contenus seront diffusés en exclusivité sur la chaîne de MTV en Amérique latine. De même, les saisons précédentes de la téléréalité sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming de Paramount+. Consultez les horaires par pays pour ne pas rater le premier épisode !

– Mexique: 22H00

– La Colombie: 11:00 HEURES DE L’APRÈS MIDI

– Argentine: 11:00 HEURES DE L’APRÈS MIDI

