La première bande-annonce de Moon Knight : la nouvelle série Marvel avec Oscar Isaac arrive sur Disney+ en 2022

Avec Chevalier de la Lune annonce un nouveau super-héros im Univers cinématographique Marvel qui ouvre un nouveau chapitre dans le MCU après la saga Infinity. Alors qu’au cinéma déjà avec le Éternels de nombreux nouveaux héros sont introduits dans la vaste franchise, le jusqu’ici peu connu Moon Knight célèbre avec sa propre série Disney+ ses débuts.

Quand Moon Knight arrive-t-il sur Disney Plus? La nouvelle série Marvel arrive 30 mars sur le service de streaming Disney+ au début et suit ainsi les traces des succès de la série précédente WandaVision, Loki enfin oeil de faucon.

Oscar Isaac, le favori de Star Wars, devient un héros Marvel

le nouveaux super-héros dans le MCU pose au passage Oscar Isaac Oui, c’est vrai : favori de la foule et meilleur pilote de résistance Poé Dameron de la nouvelle trilogie « Star Wars » devient un super-héros Marvel. Il était déjà autorisé à incarner un méchant surpuissant dans « X-Men : Apocalypse », pourquoi pas maintenant enfin un super-héros des Marvel Comics.

Comment il le fait, vous pouvez voir dans le Première bande-annonce de la nouvelle série Marvel « Moon Knight » voir:

Pour comparaison, vous pouvez voir ici Bande-annonce originale de Moon Knight voir:

Détails de la première histoire de Moon Knight : qui est le nouveau super-héros Marvel ?

Moon Knight raconte l’histoire de Steven Grant, un sympathique vendeur de souvenirs en proie à des pannes d’électricité et des souvenirs d’une autre vie. Steven découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et partage son corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors que les ennemis de Stevens/Marc se rapprochent d’eux, ils doivent affronter leurs identités complexes tout en tombant dans un secret mortel parmi les puissants dieux d’Égypte.

Dans les comics, Moon est Knight un désigné Expert dans plusieurs arts martiaux et défend les faibles. La série sert les fans du plutôt anti-héros sombre et brutal des bandes dessinées Marvel, précédemment trouvées sur Netflix sous la forme de The Punisher, Luke Cage, Jessica Jones et Daredevil.

Premier casting de Moon Knight

En plus d’Oscar Isaac dans le rôle du héros éponyme Moon Knight, le casting précédemment révélé de la nouvelle série Marvel est également impressionnant :

Oscar Isaac comme Marc Spector / Moon Knight

comme Marc Spector / Moon Knight Ethan Hawke en tant que chef de culte Arthur Harrow

en tant que chef de culte Arthur Harrow Gaspard Uliel comme Anton Mogart / L’homme de minuit

comme Anton Mogart / L’homme de minuit Mai Calamawy dans un rôle secret

Le créateur et showrunner de la série est Jeremy Slater, qui a précédemment écrit la série à succès L’Académie des Parapluies responsable. Le scénario vient de Co-scénariste de Witcher Beau DeMayo du film d’animation Cauchemar du loup, réalisé par Mohamed Diab. La première est une saison avec 6 épisodes prévu d’être diffusé sur le service de streaming Disney +.

Il deviendra bientôt clair s’il y en aura plus. Il est également prudent de supposer que les nouveaux héros du MCU apparaîtront dans les films, mais cela n’est pas encore confirmé.