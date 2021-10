« The Squid Game » : les personnages principaux qui ont annoncé leur mort

« Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais) est l’une des séries les plus populaires de Netflix, ce qui implique que les téléspectateurs n’arrêtent pas de parler de fiction sud-coréenne. Ils partagent constamment des théories, des détails cachés et des idées sur ce qui pourrait arriver dans une deuxième saison, ce qui n’a pas encore été confirmé.

En plus de constater que les six épreuves étaient dessinées sur les murs et recouvertes des lits, certains fans du drame de survie créé par Hwang Dong-hyuk ont ​​remarqué que la mort des personnages principaux était annoncée dans les premiers épisodes.

Plus précisément, dans le deuxième chapitre de « Le jeu du calmar», Le créateur a inclus un présage de la mort des protagonistes de la série, qui est disponible sur Netflix depuis le 17 octobre 2021.

LES PERSONNAGES QUI ONT ANNONCE LEUR MORT DANS « THE SQUID GAME »

1. ALI ABDUL

Avant de retourner aux jeux, Ali a confronté son ancien patron et après l’avoir poussé accidentellement dans une machine industrielle, il lui a volé une grosse somme d’argent. Et quel est le rapport avec sa mort ? Eh bien, il a été éliminé après que Sang Woo l’ait trompé et lui ait volé ses billes.

Ali les larmes aux yeux après avoir réalisé qu’il avait été trompé (Photo : The Squid Game / Netflix)

2. DEOK SOO

De son côté, Deok Soo a sauté d’un pont pour échapper aux gangsters philippins et est mort justement dans le jeu du pont de verre, car Han Mi-nyeo a décidé de se venger de sa trahison.

Deok-soo a eu plusieurs alliés dans le jeu, mais n’a même pas réussi à échapper à son destin (Photo: Netflix)

3. SAE BYEOK

Dans le deuxième épisode de « Le jeu du calmarSae-byeok a placé un rasoir sur le cou de l’homme qui l’a dupée, alors qu’elle est tuée par Sang Woo peu avant le dernier match. Bien qu’elle ait eu une blessure profonde à l’estomac, c’est l’ami de Gi-hun qui l’a poignardée dans le cou.

Sae-byeok a été grièvement blessé après le match du pont de verre (Photo : The Squid Game / Netflix)

4. SANG WOO

Après que la majorité a voté pour arrêter les jeux, Sang-woo a tenté de se suicider afin de ne pas payer ses dettes. Quelque chose qu’il a finalement fait dans le dernier épisode pour que Gi-hun n’abandonne pas le prix et aide sa mère.