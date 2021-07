Jose Mourinho sur Fortnite: les footballeurs restent debout toute la nuit en jouant à cette merde

Jose Mourinho, vainqueur en série sur la scène du football européen, n’est pas le plus grand fan de Fortnite. Dans le cadre d’une vidéo de présentation de son nouveau club Compte Twitter officiel de l’AS Roma, l’ancien entraîneur franc-parler du Real Madrid et de Chelsea a qualifié le Battle Royale de « cauchemar ». Il a ajouté: « Les joueurs de football restent éveillés toute la nuit à jouer à cette merde, et le lendemain, ils ont un match. »

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 👍 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐧𝐢𝐭𝐞 🤬 Le patron donne quelques avis pic.twitter.com/h0QOIZAYBx – AS Roma anglais (@ASRomaEN) 30 juillet 2021

Cela explique peut-être son mandat quelque peu torride à Tottenham Hotspur, qui lui a valu d’être démis de ses fonctions une semaine avant la finale de la Coupe de la Ligue. Selon vous, qui est le meilleur joueur Fortnite des Spurs ? Nous ne savons pas pour vous, mais Eric Dier nous apparaît comme un accro au joypad !