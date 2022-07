Henry Cavill occupé à filmer la saison 3 de The Witcher, il est peu probable qu’il apparaisse au Comic-Con

Des rumeurs récentes selon lesquelles Homme d’acier La star Henry Cavill pourrait faire une apparition surprise au San Diego Comic-Con 2022 a peut-être déjà été anéantie. Selon Steven Weintraub du collisionneurCavill sera trop occupé à filmer Le sorceleur Saison 3 à l’affiche de l’événement.

Des rumeurs ont suggéré que Cavill pourrait se présenter au Comic-Con pour faire un très attendu Superman annonce, avec « buzz » alléguant que Cavill apparaîtrait lors du panel du samedi Warner Bros. pour « parler plus de Superman ». Malheureusement, cela ne semble pas être le cas. Mauvaise nouvelle pour Superman fans, mais bonne nouvelle pour ceux qui attendent patiemment son retour en tant que Geralt dans Le sorceleur.

Bien sûr, il est possible qu’Henry Cavill réalise l’impossible et apparaisse à deux endroits à la fois. Ou peut-être pourrait-il simplement utiliser Zoom ou quelque chose du genre. En tout cas, Weintraub doute que l’acteur montre son visage vraiment, vraiment ridiculement beau au Comic-Con de San Diego « à moins qu’il ne puisse vraiment voler ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Henry Cavill est apparu pour la première fois en tant qu’icône de DC Superman en 2013 Homme d’acier. L’acteur a depuis joué le personnage tout au long du très controversé Snyder-Verse du réalisateur Zack Snyder, reprenant le rôle en 2016. Batman V Superman : L’aube de la justice avant de s’unir à Wonder Woman, Aquaman et The Flash dans les versions respectives de Joss Whedon et Zack Snyder de Ligue des Justiciers.

La représentation de Superman par l’acteur a été bien accueillie par le public et les fans du personnage, Cavill lui-même exprimant à plusieurs reprises son désir de revêtir à nouveau la cape rouge.

« Il y a encore beaucoup de narration à faire pour moi en tant que Superman, et j’aimerais absolument cette opportunité », a déclaré Cavill précédemment. « Le meurtre de Zod a donné une raison pour que le personnage ne tue plus jamais. Superman tombant au sol et criant après – je ne pense pas que ce soit à l’origine dans le scénario, mais je voulais montrer la douleur qu’il avait. J’ai fait des prises beaucoup plus émotionnelles qu’ils n’ont pas choisies ; des larmes coulaient. Il vient de tuer le dernier membre restant de son espèce. C’est le choix qu’il a fait à ce moment-là, et il ne le fera plus jamais. Il y a une opportunité de croissance après cela, d’explorer la psyché de Superman en tant qu’être profond, apparemment invulnérable, semblable à un dieu, mais avec un sentiment réel sur l’intérieur. Comme je le dis toujours, ‘La cape est toujours dans le placard.' »

Pour l’instant, Henry Cavill est occupé à chasser des monstres dans Le sorceleur

Netflix

Bien qu’il puisse encore un jour peut-être revenir au rôle de SupermanHenry Cavill est actuellement très occupé à reprendre l’un de ses autres rôles célèbres, celui du monstre Geralt dans Le sorceleur Saison 3.

« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent s’affrontent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire », le synopsis de la troisième saison de Le sorceleur lit. « Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en découvrir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille ; au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre pour toujours »

Le sorceleur La saison 3 n’a pas encore de date de sortie, mais fera à nouveau ses débuts sur Netflix.