À quelle heure et comment regarder l’épisode 6 de « The Last of Us » via HBO Max

Après HBO Max a décidé d’avancer la diffusion du cinquième chapitre de « Le dernier d’entre nous », diffusé le 10 février, en raison du Super Bowl 2023; les adeptes de la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey ils se demandent quel sera le programme du prochain épisode.

« Le dernier d’entre nous », adaptation du populaire jeu vidéo du même nom de Naughty Dog, a été créée le 15 janvier sur la plateforme de streaming HBO Max et a depuis acquis une grande popularité auprès du public. En fait, c’est l’une des séries les plus regardées du moment.

Dans le cinquième chapitre de « Le dernier d’entre nous » nous avons vu Joel et Ellie, interprétés respectivement par Pedro Pascal et Bella Ramsay, devenir des alliés avec Henry et Sam. Ensemble, ils ont tenté d’échapper aux chasseurs de Kathleen, mais le danger était plus grand. Après cela, que se passera-t-il dans le sixième chapitre de « The Last of Us » et quand sortira-t-il ? Ici, nous vous disons.

« The Last of Us » met en vedette les acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsey (Photo: HBO)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LE CHAPITRE 6 DE « THE LAST OF US » ?

Le sixième chapitre de « The Last of Us » (1×06) sera présenté en première le dimanche 19 février 2023 sur la plateforme de streaming HBO. Il s’appelle « Kin » et est réalisé par Jasmila Žbanić et écrit par Craig Mazin.

A noter que « The Last of Us » est une production exclusive de HBO, il sera donc diffusé via cette plateforme de streaming tous les dimanches jusqu’au 12 mars 2023.

Bella Ramsey joue Ellie, la jeune femme qui s’avère être immunisée contre le champignon Cordyceps dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CHAPITRE 6 DE « THE LAST OF US » ?

L’épisode 6 de « The Last of Us » (1×06) sera marqué par les retrouvailles de Joel (Pedro Pascal) avec son jeune frère Tommy (Gabriel Luna). Cela pourrait mettre la vie d’Ellie (Bella Ramsey) en danger.

D’après la bande-annonce officielle, l’épisode 6 de « The Last of Us » nous montrera Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) poursuivant leur voyage vers le Wyoming à la recherche de Tommy. En cours de route, l’adolescente lui racontera sa tentative de sauver Sam avec son sang, mais cela n’a pas fonctionné.

Plus tard, ils arrivent tous les deux dans le Wyoming et rencontrent des membres de la colonie de Jackson où vit Tommy, alors il y est emmené. Joel appelle Tommy au loin, et les frères s’embrassent après des années de séparation.

L’acteur Gabriel Luna joue Tommy Miller dans l’épisode 6 de « The Last of Us » (Photo: HBO)

Bien que la réunion ait été émouvante, il y aura toujours des frictions entre les frères en raison des temps sombres en tant que chasseurs, où ils ont tué des innocents. Alors que Joel essaie de justifier ses actions en disant que tout était pour la survie, Tommy continue de se sentir coupable.

Pendant ce temps, Ellie parlera à Maria, la femme de Tommy, qui lui dira de faire attention « à qui tu fais confiance », ce qui peut lui faire méfier de Joel, qui voudra que Tommy soit celui qui la remettra aux Lucioles et rompre.

Joel (Pedro Pascal) retrouve son jeune frère Tommy (Gabriel Luna) (Photo : HBO)

À QUELLE HEURE EST DIFFUSÉ « THE LAST OF US » SELON LE PAYS DANS LEQUEL VOUS ÊTES ?

Voici les heures spécifiques pendant lesquelles vous pouvez voir « The Last of Us » depuis le territoire où vous vous trouvez :

Horaires par pays :

Mexique : 20h00

Guatemala : 20h00

Honduras : 20h00

Salvador : 20h00

Nicaragua : 20h00

Costa Rica : 20h00

Pérou : 21h00

Colombie : 21h00

Panamá : 21h00

Equateur : 21h00

Vénézuela : 22h00

Bolivie : 22h00

République Dominicaine : 22h00

Porto Rico : 22h00

Paraguay : 23h00

Chili : 23h00

Argentine : 23h00

Uruguay : 23h00

COMMENT VOIR « THE LAST OF US » EN LIGNE ?

La série « The Last of Us » est disponible dans le catalogue en ligne de la plateforme de streaming HBO Max à partir de sa date de première. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la production qu’avec votre abonnement régulier au service.

BANDE-ANNONCE DU CHAPITRE 6 DE « THE LAST OF US »

« The Last of Us » se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne, lorsque Joel, un survivant de l’apocalypse, sauve la jeune Ellie d’une zone de quarantaine oppressante. Ensemble, ils traverseront les États-Unis en s’entraidant pour survivre.