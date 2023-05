Un caissier de Walmart défendu après avoir refusé d’emballer les courses d’un client

Une cliente de Walmart qui sortait du magasin a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer la caissière qui la vérifiait – en colère contre le service qui lui était fourni.

Le clip de 2 minutes montre la caissière scannant les articles de la femme puis les plaçant sur le dessus de la station d’ensachage au lieu de l’intérieur des sacs, et c’est ce avec quoi le client avait un problème.

Le caissier de Walmart a refusé d’emballer les courses du client grossier.

Le texte superposé sur la vidéo indique « Walmart a le pire service client », avec un emoji au visage en colère alors que le cadre s’installe sur la femme travaillant sur la commande du client.

Après avoir numérisé tous ses articles, la caissière répète le total au client, en attendant le paiement des 124,64 € d’articles qu’elle a achetés. « Est-ce que tu vas mettre le reste de ces trucs dans des sacs ? » demande le client.

Il semble qu’elle ait commencé à enregistrer parce qu’il y avait tellement d’articles au-dessus de la station d’ensachage et à l’extérieur des sacs qu’elle voulait confronter l’employée pour son « manque » de service client.

Après avoir ignoré la question de la cliente et appuyé sur quelques boutons sur son écran, l’employée procède à l’emballage du reste des articles qu’elle peut voir – assez en colère aussi. « Il y a des trucs ici aussi », dit la cliente une fois qu’elle a terminé.

Elle est à nouveau ignorée et après un court panoramique sur des chiens jouant dans la ruelle à côté d’elle, un homme s’approche et tente d’aider à l’ensachage, mais le client refuse.

« Non, euh-euh, je ne [want help]», dit-elle à l’homme – on ne sait pas s’ils sont ensemble ou non. « Il y a des choses que vous avez déposées ici qui doivent être mises en sac. »

Plus en colère maintenant après que la cliente continue de donner son attitude, la caissière dit « D’accord ! J’ai entendu », puis continue à emballer le reste des articles avec colère, marmonnant à elle-même à propos de son travail et emballant les courses – dont la plupart ne peuvent pas être distinguées par la caméra. Elle dit cependant : « Ce n’est pas si difficile. Vous traitez tous les caissiers comme s’ils étaient des putains d’esclaves.

Photo : @kingkongzoe/TikTok

Le caissier de Walmart a cassé la boîte de céréales du client lors de l’ensachage.

Comme elle plaçait avec colère les produits à l’intérieur des sacs du client, une boîte de céréales a fini par être ruinée, s’ouvrant en haut mais gardant le sac à l’intérieur intact.

« D’accord, vous venez d’abîmer mes céréales, je ne… je n’en veux pas », dit-elle à la caissière, qui répond avec colère « Ma fille, c’est une boîte. C’est la boîte. Comme, d’accord. D’accord, alors je vais l’enlever.

L’aiguillonnant, le client lui demande « Tu ne veux pas être ici aujourd’hui ? Parce que ce n’est pas le service client, la façon dont vous agissez.

L’ignorant une fois de plus, la caissière demande « 127,13 € ». Mais la cliente n’a pas encore fini, lui disant « S’il vous plaît, mettez mes œufs dans le sac et ne les cassez pas », incitant la caissière à les mettre dans le sac – toujours en colère, mais sans endommager les œufs à l’intérieur.

Une fois que tout est dit et fait – les courses ont été payées et tous les articles ont été emballés – les deux partagent un échange final où la cliente révèle qu’elle va publier la vidéo en ligne, mais la caissière s’en fiche, disant « faites ça alors. »

Malgré la publication de la vidéo pour embarrasser la caissière en colère, les commentateurs l’ont défendue.

« L’attitude du client est probablement la raison pour laquelle le caissier avait une attitude », lit-on dans le commentaire principal. « Il semble que vous ne faisiez que rendre sa journée plus difficile », a écrit une autre personne. « Nan !! je suis sur le [cashier’s] côté!!! » a commenté un troisième.

Une personne a demandé le contexte, se demandant ce qui s’était passé avant cela et qui avait rendu le caissier de si mauvaise humeur, mais d’autres ont affirmé que cela n’avait même pas d’importance.

« Je ne laisse même pas les caissiers de Walmart emballer des trucs pour moi, je le fais moi-même », a déclaré une personne. « Quelle est la prochaine étape pour qu’elle les mette aussi dans le chariot ? et elle n’était pas seule. De nombreuses personnes ont affirmé qu’elles emballaient leurs propres articles ou allaient simplement à la caisse libre-service afin d’éviter ce genre de situation. Pourquoi quelqu’un voudrait-il rendre la vie d’un employé plus difficile ?

Malheureusement, il n’y a pas de contexte pour la situation ou une explication plus approfondie de ce qui s’est passé puisque ce message n’était qu’une nouvelle publication de l’original, mais de toute façon, personne ne devrait traiter les travailleurs comme ça – ils sont aussi humains.

