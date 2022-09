Bradley Cooper et Irina Shayk : l’histoire d’amour qui s’est terminée en polémique et qui aujourd’hui aurait renaît

CÉLÉBRITÉS

L’acteur américain et le mannequin russe ont posté des photos de leurs vacances. L’amour a-t-il refait surface après les rumeurs de rupture de Lady Gaga ?

© GettyBradley Cooper et Irina Shayk aux Golden Globes 2019.

Les couples nés dans le monde du spectacle ont un défi complexe : survivre à une relation amoureuse devant les caméras et affronter l’opinion de la presse et de ses téléspectateurs. Apparemment, Bradley Cooper et Irina Shayk ils n’avaient pas dépassé cet objectif. C’est que peu de temps après le début de leur relation, leur histoire d’amour s’est terminée de manière controversée et avec un possible troisième en lice. Mais maintenant… Sont-ils à nouveau ensemble ?

Était en 2015 lorsque le mannequin russe de 36 ans avait confirmé sa séparation d’avec Cristiano Ronaldo. De son côté, Bradley Cooper (46 ans) a mis fin à son idylle avec Maison d’eau Suki, le partenaire actuel de Robert Pattinson. En ce sens, profitant tous les deux de leur célibat, ils ont commencé à sortir à New York, étant capturés à plusieurs reprises par les paparazzi. Et même si depuis le début ils ont gardé leur relation privée, la vérité est qu’un an plus tard, ils l’ont confirmé en apparaissant devant les caméras lors d’événements.

Bien que 2016 Cela semblait être une romance naissante, en novembre de la même année, une nouvelle choquante est arrivée : ils seraient parents. Irina Shayk est apparue lors d’un défilé de mode Victoria’s Secret montrant sa grossesse et montrant que cette relation avec Bradley Cooper était très sérieuse. De cette façon, le 21 mars 2017 leur première fille est née, qu’ils ont nommée Léa De Seine. Mais la vie de famille n’a pas duré longtemps.

Bien qu’ils n’aient pas beaucoup partagé sur leur vie privée, personne n’imaginerait que le scandale puisse commencer avec un petit nouveau-né. Cependant, la polémique a atteint ce couple. Et c’est que, avec la première de Une star est née, les rumeurs ont affaibli leur relation. Dans ce film, sorti en 2018, Bradley Cooper a travaillé avec Lady Gaga. Et alors qu’ils donnaient vie à un couple de musiciens amoureux, il y avait beaucoup de spéculations sur le fait que quelque chose d’autre se passerait lorsque les caméras seraient éteintes.

Apparemment, les paroles de la presse ont remis en question la romance entre Bradley et Irina. De cette façon, il a été confirmé qu’ils avaient mis fin à leur relation. Chacun aurait trouvé un nouveau partenaire : il serait en relation avec Huma Abedinancienne conseillère politique d’Hillary Clinton, et elle, avec kanye west. Mais, contrairement à ce qui était attendu, le duo pourrait se rapprocher d’une réconciliation.

Cette semaine, le mannequin russe a partagé des images de son paradis de vacances et… Bradley est là ! Avec un emoji cœur, Shayk a posté une série de photos sur une plage. Et dans l’une d’elles, elle apparaît posant en maillot de bain avec l’acteur qui a été son compagnon pendant quatre ans. Bien qu’il n’ait pas montré sa fille, tout indiquerait qu’il est aussi avec eux. Sera-ce le retour final ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂