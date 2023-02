Regardez l’incroyable changement du garçon qui a joué dans Jumanji

Hollywood

Le film original du jeu de société dangereux est sorti en 1995 et a été réalisé par Joe Johnston.

© IMDbJumanji.

Levez la main qui n’a jamais rêvé d’avoir jamais la chance de jouer au dangereux jeu de société qui a donné son titre au film Jumanji. Lancé en 1995, il mettait en vedette des personnalités telles que Robin Williams et Jonathan Hydeet avait même un très petit Kirsten Dunstdans l’un de ses premiers pas dans l’industrie.

Le film de Joe Johnson il tournait autour d’un jeu de société maudit où chacun des objets devenait une réalité littérale : qu’il s’agisse d’une ruée d’éléphants, d’une invasion d’insectes ou de la possibilité de devenir un singe. L’un des acteurs qui l’a dirigé était Bradley Piercequi a donné la vie au petit Pierre.

Dans Jumanji, Pierre c’est lui qui a subi plusieurs des pires conséquences du jeu, comme se transformer en singe ou être confronté à un lion dangereux. Sans parler de la bousculade des animaux où il a failli être écrasé à mort par un éléphant alors qu’il se cachait dans une voiture.

Si vous vous demandiez ce qu’il est advenu de la vie de ce jeune acteur, on vous dit qu’il est actuellement plus dédié au monde de la production et des coulisses. Bradley Pierce Il a 40 ans et n’agit presque plus aussi activement (son dernier rôle date de 2020). Là où il est le plus actif, c’est sur ses réseaux sociaux, où vous pouvez le voir comme ceci :

+Où voir Jumanji

Si vous voulez voir le film original de 1995 réalisé par Joe Johnson nous vous disons où le faire. Si vous êtes en Espagne, vous pouvez reproduire Jumanji dans le catalogue de Amazon Prime Vidéo. En Amérique Latine, pour sa part, on en trouve en quatre ! différentes plateformes : Netflix, Star+, HBO Max et Paramount+.

