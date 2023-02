James Gunn sur l’écart d’âge entre Batman et Superman dans la DCU

James Gunn est toujours prêt à répondre aux questions des fans. Depuis sa promotion en tant que co-PDG de DC Studios, la division en charge du nouveau DCU et toutes les productions Warner Discovery liées à la société de bandes dessinées, il a passé une grande partie de ses journées à répondre aux questions des fans sur les réseaux sociaux, pour éviter les rumeurs et les fausses informations qui pourraient survenir.





Il y a quelques semaines, Gunn annonçait les premiers projets qui feront partie de la première étape de son plan sur 10 ans, qui comprend évidemment la participation de deux des piliers de DC Comics : Batman et Superman. Les deux auront leurs films dans le nouveau DCU, Superman : Héritage et Batman : le brave et les audacieux. Dans ce dernier, le Chevalier Noir apparaîtra avec son fils, Damian Wayne.

Pour cette raison, l’annonce a dérouté de nombreux fans en raison de la différence d’âge entre Bruce Wayne et Clark Kent, considérant que le nouveau Man of Steel sera assez jeune, et c’est pourquoi Henry Cavill ne continuerait pas à le jouer dans un avenir proche.





James Gunn clarifie la tranche d’âge entre Batman et Superman

Dans un récent tweeter répondant à l’un de ses disciples, Gunn a expliqué ses propres paroles et ce qu’elles signifient :

« Ouais, mais les gens spéculent sur les deux âges. Tout ce que j’ai dit, c’est que Superman était plus jeune que la quarantaine et Batman POURRAIT avoir quelques années de plus que Superman. »

Ce ne serait pas la première fois que The Dark Knight a quelques années de plus que le héros kryptonien. Ben Affleck, qui a partagé l’écran avec Cavill dans l’univers créé par Zack Snyder, a 11 ans de plus que sa co-star.

De plus, les fans du Caped Crusader pourront également profiter d’un jeune Batman naviguant dans ses premières années en tant que justicier de Gotham City grâce à Robert Pattinson. L’acteur continuera à donner vie au personnage dans la deuxième partie de Le Batmanqui a déjà été confirmé pour 2025 et continuera de faire partie de la franchise « Elseworlds ».

Pour ce qui est de Les braves et les audacieux, c’est une histoire de Batman et de son fils, Damian Wayne. Ceci est basé sur la grande série de bandes dessinées de Grant Morrison et verra cette itération de Robin comme un petit assassin que Batman essaie de mettre en ligne. Ce sera le début de ce que pourrait être la Bat Family dans la DCU.