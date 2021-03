Le pilote d’essai Brian Binnie raconte son vol historique sur SpaceShipOne et l’avenir des voyages spatiaux privés dans un nouveau livre

Brian Binnie est un ancien officier de la marine américaine et pilote d’essai pour SpaceShipOne, l’avion spatial expérimental créé par le pionnier de l’aéronautique, Burt Rutan, et sa société innovante, Scaled Composites. SpaceShipOne est le produit d’une coentreprise entre l’entrepreneur Paul Allen et Scaled Composites.

Le 4 octobre 2004, SpaceShipOne a été libéré de son vaisseau-mère White Knight, et avec Binnie aux commandes, il a effectué le deuxième vol suborbital en une semaine pour attraper le sac à main Ansari X Prize de 10 millions de dollars. Ce passage pionnier de l’espace et du temps a marqué une nouvelle ère de vol spatial commercial.

Moins d’un an plus tard, Sir Richard Branson et Rutan ont annoncé une joint-venture entre Virgin Galactic et Scaled Composites appelée The SpaceShip Company. Ensemble, ils continueraient à construire SpaceShipTwo, actuellement testé pour transporter des passagers payants lors de séjours suborbitaux depuis Spaceport America au Nouveau-Mexique.

Binnie est récemment l’auteur du livre captivant, « La magie et la menace de SpaceShipOne » (Black Sky Enterprise, 4 octobre 2020, disponible sur: https://brianbinnie.net/ et sur Amazon.)

« Les vaisseaux spatiaux sont des choses dangereuses. Il n’y a aucune intention implicite de suggérer le contraire », écrit Binnie, notant également sa première expérience de copilote en pilotant le véhicule Roton de Rotary Rocket, construit pour être un vaisseau spatial à une seule étape.

45secondes.fr a récemment parlé avec Binnie de ses quarante ans de ce qu’il appelle «lutter avec des machines récalcitrantes» – des véhicules volants qui font de leur mieux pour être mortels, mais qui se révèlent être un entraînement utile.

En rapport: Comment SpaceShipOne et X Prize ont lancé le vol spatial commercial

La magie et la menace de SpaceShipOne par Brian Binnie: 55 € chez Amazon.

Le pilote d’essai Brian Binnie partage ce que c’était de piloter le premier vaisseau spatial réutilisable de construction privée, SpaceShipOne, à remporter le prix Ansari X en 2004 et se souvient de ses décennies de vol.

45secondes.fr: Votre vol gagnant du X Prize a fait avancer l’aiguille dans la perspective d’un voyage dans l’espace public. Mais nous voici en 2021 et il a fallu du temps pour que cette promesse évolue. Pourquoi si longtemps?

Binnie: Du point de vue de Virgin, Scaled Composite a subi deux accidents majeurs. Dans leur sillage, chaque anomalie ou résultat inattendu a été minutieusement scruté. Virgin n’avait vraiment pas d’autre option. Avec quelque 200 cents fondateurs d’astronautes déjà inscrits après les vols du X Prize, ils avaient besoin de l’assurance que le navire était droit et ne prenait pas l’eau. Je suppose que cela n’a pas aidé que les attentes aient toujours été mal alignées avec les progrès réels et que le nombre de « ce sera l’année » pourrait brouiller le jugement de tout le monde. Je dirai que sous n’importe quel autre investisseur, le programme aurait probablement été annulé. Le fait que Branson insiste donne une grande crédibilité à leur engagement à apporter de l’espace à l’homme et à la femme ordinaires. Comme on dit, si c’était facile …

Dans quelle mesure avez-vous été impliqué dans la prise de décision concernant la conception puis le pilotage de SpaceShipOne (SS1)?

Binnie: Pilotes et ingénieurs sont étroitement liés à la hanche. Les ingénieurs, cependant, peuvent être comme des avocats. Ils peuvent maintenir un programme en développement plus longtemps qu’il ne le devrait, «mieux étant l’ennemi du bien».

Burt Rutan avait un excellent jugement lorsqu’il examinait un problème ou un problème. Ses compétences en gestion des risques, à mon avis, étaient plutôt extraordinaires, et tandis que d’autres s’inquiétaient, il suggérait souvent de boutonner le véhicule et d’aller voler.

Cela reste dans mon esprit un exploit d’une probabilité si improbable qu’en deux ans et demi, le programme a développé et testé un vaisseau mère, un moteur de fusée, une avionique, un simulateur et un vaisseau spatial qui est entré dans ce ciel noir sur trois de ses six. vols motorisés. Et Burt était à la tête de tout cela.

Je crois que l’attribut le plus important de Burt était que dans son esprit, il ne construisait pas vraiment un vaisseau spatial, mais plutôt un autre avion qui avait un moteur de fusée pendant une partie du voyage. Burt était très hostile aux «cloches et sifflets» et cela a permis au programme de progresser. Et comme nous ne nous sommes pas handicapés avec une documentation détaillée des processus ou de la paperasse, l’équipe pourrait faire d’étranges progrès.

Pour répondre à votre question, les pilotes abordent le véhicule du point de vue du cockpit. Ils veulent savoir ce qui peut être affecté et, du même coup, ce qui ne le peut pas. De ce point de vue, Burt était ouvert aux idées et suggestions.

Pilote de SpaceShipOne, Brian Binnie (Crédit d’image: Brian Binnie)

45secondes.fr: Si des problèmes surviennent lors du vol SS1, comment pouvez-vous vous en sortir?

Binnie: Il y avait deux choix. L’une d’elles était une petite porte d’écoutille à votre gauche. L’autre était que si vous aviez des ennuis, vous mettriez le véhicule en drapeau, en supposant que la plume fonctionnait, ce qui le mettrait dans une attitude et une inclinaison stables. Ensuite, vous pouvez déverrouiller le cône de nez, le repousser, déboucler votre siège et rouler vers l’avant. Ensuite, vous êtes libre et dégagé du véhicule. Je pensais que c’était une pensée assez nouvelle. Tout ce dont vous avez à vous soucier est de vous assurer que le parachute fonctionne.

45secondes.fr: Après votre vol gagnant du X Prize, il semble y avoir eu des discussions sur plus de vols SS1, repoussant les limites du véhicule. Pourquoi cela n’est-il pas arrivé?

Binnie: Burt avait mis en place un plan sensé pour le véhicule. Il y avait 21 tâches et les 20 premières tâches impliquaient de se rendre aux vols du X Prize. Après cela, il avait la tâche 21. Il voulait faire voler le véhicule, environ une fois par semaine pendant 20 semaines. Ce faisant, il pourrait obtenir une très bonne base de référence sur les coûts d’exploitation liés à l’utilisation du véhicule. En cours de route, vous pourriez peut-être apporter des modifications pour améliorer les qualités de conduite du véhicule et obtenir en fait plus d’une personne dans le cockpit. Lorsque le Smithsonian Air and Space Museum est intervenu, d’autres vols se sont interrompus. Paul Allen ne voulait pas risquer le véhicule qu’il avait financé.

La dernière fois que j’y étais [at the museum], SS1 est resté entre le Bell X-1 et le Spirit of St. Louis, mais dans sa configuration à plumes.

En images: Briser la barrière du son

45secondes.fr: En 1999, vous étiez l’un des deux membres d’équipage qui ont piloté le véhicule d’essai atmosphérique (ATV) de Rotary Rocket, un engin unique utilisant des rotors de type hélicoptère pour l’atterrissage. Comment était cette expérience?

Binnie: Ce fut certainement une bonne expérience et cela m’a plu. Le Roton a commencé comme un petit véhicule sans pilote, mais je l’ai rejoint lorsque ce concept a été abandonné pour un démonstrateur habité à grande échelle d’une conception à un seul étage en orbite. Le Rotary ne manquait pas de grands rêves. Je me suis concentré sur le cockpit et les commandes de vol, le simulateur et tout ce qui était nécessaire pour gérer le propulseur.

L’autre moitié de l’entreprise concevait un moteur rotatif massif avec quelque chose comme soixante-seize propulseurs qui seraient actionnés par le pompage centrifuge des propulseurs. Vous pourriez dire qu’il y avait beaucoup de choses qui tournaient sur ce véhicule. Mais leur effort était de construire un seul de ces propulseurs à mettre sur un banc d’essai de tourbillon. Hélas, l’argent du Rotary s’est épuisé avant qu’il ne soit démontré.

L’ATV a fini par effectuer trois vols avec cinq décollages et atterrissages. Le premier vol était plutôt effrayant et j’étais certainement très heureux de le remettre à Gary Hudson, PDG du Rotary. Mais plus d’argent est arrivé et deux autres vols ont été effectués, le dernier ayant fait voler le véhicule sur la piste de Mojave à environ soixante-quinze pieds et soixante nœuds. Nous avons donc fait ce que nous avions dit que nous allions faire… démontrer le contrôle du véhicule dans le circuit d’atterrissage.

45secondes.fr: On parle toujours de demander aux véhicules spatiaux de faire la démonstration d’un fonctionnement «semblable à celui d’une compagnie aérienne». À quelle distance sommes-nous de ce dicton souvent dit?

Binnie: J’ai entendu cette ligne plusieurs fois aussi. Je pense que je ne le vois pas. Vous regardez la fréquence des vols en général, avec ou sans pilote. Ce sont pour la plupart des jumelles. Elon Musk est une sorte de valeur aberrante dans le secteur. Je dis bien pour lui. L’espace est si exigeant en termes de gestion de l’énergie nécessaire pour bien sortir de la gravité terrestre. Je ne vois pas de choses intelligentes qui vont changer cela. J’attends toujours que les extraterrestres reviennent et nous montrent comment faire de l’anti-gravité.

Photos: Des avions X incroyables du X-1 au XV-15

SpaceShipOne en exposition publique au National Air and Space Museum de Washington, DC (Crédit d’image: Brian Binnie)

45secondes.fr: En parlant de Musk, il a récemment rencontré des parasites de la Federal Aviation Administration (FAA) à propos de son programme de vol Starship. Comment la FAA a-t-elle traité le programme SS1?

Binnie: J’ai quelques chapitres dans le livre à ce sujet. C’était tortueux. Nous étions les pionniers des vaisseaux spatiaux réutilisables commerciaux. Comme l’a dit Elon, la FAA a le mauvais type de personnes qui gèrent ces programmes, celles qui sont habituées aux gros boosters qui se lancent et ne reviennent jamais. Ils n’ont pas la mentalité des vaisseaux spatiaux réutilisables, qu’ils soient suborbitaux ou orbitaux. Pour SS1, la FAA a juste rendu Burt complètement fou. Il y avait des étincelles qui volaient tout le temps. Ils ont proposé un ensemble de règles loufoques et Burt les a pratiquement toutes rejetées. Quand tout a été dit et fait, la bureaucratie a gagné. Ce qu’ils voulaient, c’est essentiellement ce qu’ils ont obtenu. Je pense qu’il y a un long chemin à parcourir pour avoir une relation avec le gouvernement qui fait la promotion de ce genre d’activité. Cela soulève simplement la barre d’entrée pour la plupart des gens dans lesquels ils ne peuvent pas entrer. Je détesterais le voir empiéter beaucoup sur SpaceShipTwo.

45secondes.fr: En vous remettant dans le siège du pilote pour ce vol gagnant du X Prize SS1, y avait-il quelque chose de surprenant compte tenu de toute la formation?

Binnie: Trois jours avant de piloter ce vol, nous avons complètement changé la façon dont nous allions piloter le véhicule. Donc, tout le travail de simulation que nous avions effectué au cours de l’année écoulée était à peu près hors de la fenêtre. Une nouvelle manœuvre a été inventée, et nous avons croisé les doigts en espérant qu’elle était bonne.

Ce vol – pas mes mots – les gens l’appelaient le vol parfait. En quittant l’atmosphère, alors que je maintenais le moteur en marche à 215 000 pieds, le navire avait des taux de roulis, de tangage et de lacet de zéro. Il était solide comme le roc et a continué au-delà de l’altitude X-15, le grand plan de Burt. Wow… le fait que tout se soit réuni dans ce seul vol. Nous en avons certainement eu un très bon apogée… près de 70 milles de hauteur. La rentrée était douce comme du beurre. C’était juste bruyant. C’était une merveilleuse expérience. Si vous considérez que pendant la majeure partie du programme SS1, nous avons eu des épreuves et des difficultés, tout s’est réuni dans ce vol, le vol final.

45secondes.fr: Avez-vous d’autres réflexions concernant votre pilotage de SS1?

Binnie: Je suis du genre pilote monoplace. J’ai piloté des Corsaires A7 pendant 10 ans dans la marine, puis je suis passé aux Hornets pendant encore 10 ans – tous en monoplace. SS1 était monoplace et c’est un environnement dans lequel je suis à l’aise et j’aime et auquel je me suis habitué. L’expérience pour moi d’aller dans l’espace, je n’ai pas eu à la gâcher en ayant des passagers ou un copilote ou quoi que ce soit d’autre pour détourner mon attention des choses que je voulais absorber.

Étant également au Mojave Air and Space Port, vous êtes vraiment gâté par la vue. Vous aviez le Pacifique, Los Angeles et Santa Barbara, la côte, les montagnes de la Sierra Nevada. Vous pouvez voir Edwards Air Force Base et toute son histoire. Tout cela était génial à assimiler.

Je ne vois aucun vaisseau spatial monoplace dans un proche avenir. Alors peut-être que je suis le dernier à être allé seul dans l’espace.

Leonard David est l’auteur du livre récemment publié, «Moon Rush: The New Space Race», publié par National Geographic en mai 2019. Écrivain de longue date pour SPACE.com, David fait des reportages sur l’industrie spatiale depuis plus de cinq décennies. Suivez-nous @Space dotcom, Facebook ou Google+. Cette version de l’histoire publiée sur 45secondes.fr.