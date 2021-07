À quelle heure Billie Eilish sort-elle Happier Than Ever ? Voici quand l’album sort dans votre pays

Billie Eilish est de retour avec un tout nouvel album. Voici quand et à quelle heure vous pouvez vous attendre à diffuser et télécharger BE2.

L’attente d’un nouvel album de Billie Eilish est enfin terminée. Plus heureux que jamais est tout enregistré et le LP tombe en quelques heures.

Plus tôt cette année (27 avril), Billie s’est tournée vers les médias sociaux pour partager le Plus heureux que jamais art et confirme que l’album sortira le 30 juillet. Elle a écrit : » MON NOUVEL ALBUM ‘Happier Than Ever’ SORT LE 30 JUILLET ! c’est ma chose préférée que j’aie jamais créée et je suis tellement excitée et nerveuse et AVIÉE que vous l’entendiez ça. Je ne peux même pas te le dire. Elle a ensuite ajouté: « Je n’ai jamais ressenti autant d’amour pour un projet que pour celui-ci. J’espère que vous ressentirez ce que je ressens. »

Maintenant, le jour est enfin arrivé. Ce que fait le temps Plus heureux que jamais sortir quand même ? Voici exactement quand le nouvel album de Billie devrait sortir dans votre pays.

Quand est-ce que Billie Eilish sort Happier Than Ever ?

Heure de sortie de Billie Eilish Happier Than Ever : voici la date de sortie dans votre pays. Image : chambre noire

Dans l’état actuel des choses, Billie Eilish n’a pas encore confirmé si oui ou non Plus heureux que jamais sort simultanément dans le monde entier ou à minuit heure locale dans chaque pays. Partant du fait que les singles sont tous sortis exactement au même moment, on imagine que l’album suivra. En d’autres termes, il sortira probablement à 00h00 HE (New York) le 30 juillet.

Voici les tentatives Plus heureux que jamais temps de sortie :

États-Unis (ET) – 00h00, États-Unis (PT) – 21h00 (29 octobre)

Canada (Toronto) – 00h00, Canada (Vancouver) – 21h00 (29 octobre)

Brésil (Rio De Janeiro) – 1h00

Royaume-Uni (BST) – 5h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 6h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 6h00

Europe (heure d’été d’Europe de l’Est) – 7h00

Inde (New Delhi) – 9h30

Indonésie (Jakarta) – 11h00

Philippines (Manille) – 00h00

Chine (Hong Kong) – 00h00

Singapour (Singapour) – 00h00

Australie (Perth) – 12h00, Australie (Sydney) – 14h00

Japon (Tokyo) – 13h00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 16h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

Quel est le Plus heureux que jamais liste des pistes ?

Plus heureux que jamais comprend les singles de Billie ‘My Future’, ‘Therefore I Am’, ‘Your Power’, ‘Lost Cause’ et ‘NDA’ ainsi que 11 nouveaux morceaux. Toutes les chansons ont été co-écrites par Billie et son frère Finneas. Finneas a également produit une seule chanson sur l’album. La tracklist complète est la suivante :

1) Vieillir

2) Je n’ai pas changé mon numéro

3) Billie Bossa Nova

4) Mon avenir

5) L’ocytocine

6) Aile d’or

7) Cause perdue

8) La comète de Halley

9) Pas ma responsabilité

10) Surchauffé

11) Tout le monde meurt

12) Votre pouvoir

13) NDA

14) Donc je suis

15) Plus heureux que jamais

16) Fantaisie masculine

Plus heureux que jamais sera disponible en streaming et en achat sur toutes les plateformes.

