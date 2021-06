Des archéologues enquêtent sur le mystère des tombes rouvertes il y a 1 400 ans

Les personnes vivant à travers l’Europe il y a environ 1 400 ans avaient l’habitude de rouvrir les tombes et de sortir des objets pour des raisons que les archéologues essaient de comprendre, selon une nouvelle étude.

« La pratique de rouvrir et de manipuler les tombes peu de temps après l’enterrement, traditionnellement décrite – et rejetée – comme » vol « , est documentée dans des cimetières de Transylvanie au sud de l’Angleterre », a écrit une équipe de chercheurs dans un article publié le 18 juin dans le journal. Antiquité .

Dans leur étude, les chercheurs ont réanalysé des cimetières précédemment fouillés dans cinq régions d’Europe. Ils ont découvert qu’entre environ le VIe et le huitième siècle de notre ère, les gens ouvraient fréquemment des tombes et sortaient des objets pour des raisons qui ne semblent pas liées au vol de tombes.

« Ils ont fait une sélection minutieuse des biens à retirer, en particulier des broches aux femmes et des épées aux hommes, mais ils ont laissé derrière eux beaucoup d’objets de valeur, même des objets en métal précieux, y compris des colliers or ou alors argent « , a déclaré l’auteur principal de l’étude, Alison Klevnäs, chercheuse à l’Université de Stockholm, dans un communiqué.

Un gros plan d’une tombe en France qui a été rouverte au début du Moyen Âge. Des tombes rouvertes ont été documentées de l’Angleterre à la Transylvanie. (Crédit image : Éveha-Études et valorisations archéologiques & Antiquity Publications Ltd.)

Les chercheurs ont également découvert que de nombreux objets retirés des tombes étaient en mauvais état, en particulier les épées, et n’auraient eu aucune utilité pratique ou valeur économique, ont déclaré les chercheurs.

« Les résultats montrent que les inhumations sont le plus souvent rouvertes dans environ une génération d’inhumation, et parfois moins », a écrit l’équipe. « Le délai le plus fréquent pour la réouverture était après la carie des tissus mous, mais avant qu’un conteneur en bois ne s’effondre ou ne se remplisse de sédiments. »

Comme il ne faut que quelques années pour que les corps pourrissent dans la plupart des conditions, « ces tombes ont été ouvertes très peu de temps après l’enterrement », a déclaré Klevnäs à 45Secondes.fr dans un e-mail.

On ne sait pas pourquoi les gens ont retiré des objets des tombes, mais les archéologues pensent que les motivations variaient probablement d’un endroit à l’autre. « La réouverture des tombes est devenue une partie d’un répertoire d’engagements possibles avec des restes funéraires sur une vaste zone géographique, mais les motivations étaient probablement autant motivées par des préoccupations locales que par une compréhension largement partagée de la mort et de ses rites », a écrit l’équipe.

Le fait que les épées et les broches aient souvent été prises suggère une sorte de motivation symbolique. « Les épées et les broches sont parmi les objets les plus chargés symboliquement dans les tombes », a déclaré Klevnäs à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Ceux-ci ont été offerts en cadeau et transmis comme objets de famille ; ce sont des objets utilisés pour relier les gens, y compris à travers les générations. Ils apportent des histoires et des souvenirs. Il est donc probable qu’ils soient récupérés pour ces raisons. »

La pratique de la réouverture des tombes n’a pas duré longtemps. « La coutume de réouverture s’est étendue à l’Europe occidentale à partir de la fin du VIe siècle et a atteint un pic au VIIe siècle », a déclaré la co-auteure de l’étude Astrid Noterman, chercheuse postdoctorale à l’Université de Stockholm, dans le communiqué. « Dans la plupart des régions, il s’estompe à la fin du VIIe siècle. »

Les universitaires réagissent

45Secondes.fr a contacté plusieurs chercheurs qui n’étaient pas affiliés à la recherche pour obtenir leurs réactions aux résultats.

« Je pense qu’il sera très difficile de dire exactement pourquoi les gens ont enlevé des » objets funéraires « », a déclaré Yves Gleize, archéologue à l’Institut national de recherche archéologique préventive en France, dans un e-mail.

Une préoccupation exprimée par Gleize était que les chercheurs de l’étude ont tenté de déterminer quand les objets ont été retirés en estimant le stade correspondant de décomposition du corps à l’intérieur de cette tombe particulière. Ceci est problématique car les corps et les cercueils peuvent durer plus ou moins longtemps en fonction de l’environnement.

« La conservation d’un espace vide dans la tombe dépend [on] de nombreux paramètres », a déclaré Gleize, notant que si les conditions étaient réunies, un corps humain pourrait être conservé pendant des siècles.

Heinrich Härke, professeur d’archéologie à l’Université Eberhard Karls de Tübingen en Allemagne, a déclaré que bien que certaines des « découvertes » aient déjà été rapportées dans des revues ou des livres, les auteurs du nouvel article sont les premiers à rassembler toutes ces découvertes.

« Ce qui est nouveau dans cet article – et qui mérite d’être souligné et dûment reconnu – est la tentative cohérente de rassembler les preuves d’Europe occidentale et centrale sur « l’ouverture des tombes », de la présenter comme un phénomène à l’échelle européenne du 6ème/ 7e siècles après JC, et proposent quelques interprétations possibles », a déclaré Härke dans un e-mail.

« Je pense que ce sont des découvertes vraiment passionnantes », a déclaré Emma Brownlee, chercheuse au département d’archéologie de l’Université de Cambridge. « L’une des choses qui me frappe, c’est le fait que la réouverture se passe de manière très similaire dans des endroits aussi éloignés que le Kent [England] et Transylvanie, suggérant qu’il y avait une compréhension commune de la façon d’interagir avec les morts qui transcendait les autres frontières culturelles. Nous commençons tout juste à comprendre à quel point le monde du début du Moyen Âge était interconnecté, et des recherches comme celle-ci sont extrêmement utiles. »

