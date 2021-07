Heure de sortie de la saison 2 d’Outer Banks : voici à quelle heure elle sort sur Netflix

La saison 2 d’Outer Banks sort le vendredi 30 juillet sur Netflix. Voici l’heure exacte de sa sortie dans votre pays.

Regarde vivant, Pogues ! Banques extérieures la saison 2 est maintenant à quelques heures de frapper nos comptes Netflix, et nous sommes si près de découvrir ce qui est arrivé à John B et Sarah Cameron après la fin explosive de la saison 1.

Banques extérieures la saison 2 reprendra exactement là où la première saison s’était arrêtée; John B (Chase Stokes) et Sarah (Madelyn Cline) sont en route pour les Bahamas, et tous les autres membres de l’OBX pensent qu’ils sont morts. Grâce à la bande-annonce, nous savons déjà que cette saison sera dramatique, intense et explosive… avec des personnages nouveaux et anciens causant encore plus de problèmes à nos Pogues.

Mais à quelle heure Banques extérieures la saison 2 sort sur Netflix ?

Comme toujours, Netflix sortira Banques extérieures saison 2 basée sur l’heure à leur siège en Californie. Les nouvelles émissions de télévision tombent presque toujours à minuit, heure du Pacifique (PT), ce qui signifie que l’heure à laquelle elles apparaîtront sur votre compte Netflix dépend de votre lieu de résidence.

Ce que fait le temps Banques extérieures la saison 2 est sortie ?

Heure de sortie de la saison 2 d’Outer Banks : à quelle heure sort-elle ? Image : Netflix

Banques extérieures Horaires de sortie de la saison 2: voici à quelle heure elle sort dans votre pays

Banques extérieures la saison 2 sortira le vendredi 30 juillet, avec l’heure exacte en fonction de l’endroit où vous vivez dans le monde. Comme mentionné ci-dessus, l’heure de sortie habituelle de Netflix 12AM PT correspondra à l’heure de votre pays. Trouvez les heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux ci-dessous.

États-Unis (PDT) – 00h00

États-Unis (HAE) – 03h00

Canada – 03h00 (Toronto), 00h00 (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 04h00

Royaume-Uni (BST) – 8h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 9h00

Europe (heure d’été d’Europe de l’Est) – 10h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 9h00

Inde (New Delhi) – 12h30

Indonésie (Jakarta) – 14h00

Philippines (Manille) – 15h00

Hong Kong – 15h00

Singapour – 15h00

Australie – 15h00 (Perth), 17h00 (Sydney)

Japon (Tokyo) – 16:00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 19h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

La saison 2 d’Outer Banks sortira le 30 juillet à 00 h 00 HAP. Image : Netflix

Où puis-je regarder Banques extérieures saison 2 en ligne ?

Banques extérieures est une série Netflix, donc le seul endroit où vous pourrez la regarder est sur Netflix. Il ne sera pas disponible pour diffuser sur un autre service de streaming. Donc, si vous êtes désespéré de voir ce qui arrive aux Pogues, et si John B et Sarah Cameron réussissent ou non à quitter les Bahamas et à retourner dans les Outer Banks vivants, vous devrez vous inscrire !

Banques extérieures Intrigue de la saison 2 : Que va-t-il se passer ?

D’après les bandes-annonces, il semble Banques extérieures reprendra là où la saison 1 s’est terminée: avec John B et Sarah Cameron en route pour les Bahamas et tout le monde dans les Outer Banks croyant qu’ils sont morts.

John B et Sarah sont désormais des fugitifs, en fuite, dans un pays qu’ils ne connaissent pas bien. Ward Cameron est toujours dans ses conneries, Rafe lui emboîtant le pas. Et quant à Pope, JJ et Kie, ils semblent faire face à leur propre drame dans l’OBX.

Pope se lie avec le nouveau personnage de Limbrey, qui a également été « croisé » par Ward Cameron. Il semble qu’elle soit à la recherche d’un autre trésor caché, celui qui a à voir avec une clé cachée.

Finalement, John B et Sarah retrouvent Pope, JJ et Kie, alors qu’ils découvrent une carte cachée de toute l’île, qui dévoilera sans aucun doute d’énormes secrets OBX cachés.

Qui sont les nouveaux personnages de la saison 2 d’Outer Banks ?

Banques extérieures la saison 2 présentera une poignée de nouveaux personnages qui joueront un rôle énorme dans le mystère entourant la saison.

Elizabeth Mitchell (PERDU, Il était une fois) jouera Limbrey, « une native de Charleston de longue date; une femme convaincante avec un niveau de toxicité et de menace sous ses manières apparemment courtoises ». Limbrey semble faire partie du scénario de Pope cette saison et elle est à la recherche de quelque chose de très précieux.

Carlacia Grant incarnera Cleo, « une fille de Nassau, une redoutable esquiveuse astucieuse, dont le monde entre en collision avec les Pogues ». Jusqu’à présent, seul un court clip de Cleo peut être vu dans la bande-annonce, mais il semble qu’elle jouera dans le temps de John B et Sarah à Nassau.

Lire la suite Banques extérieures nouvelles et mises à jour ici.

