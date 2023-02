Explication de la mort de Kathleen dans « The Last of Us »

Vendredi dernier le épisode 5 de « The Last of Us », qui était chargé de moments tendus et plusieurs personnages faisaient face à leur fin. L’un d’eux était Catherinele chef des rebelles de Kansas City qui a été créé par la série HBO Max.

En raison de diffusion du Super Bowl LVII le dimanche 13 février, l’émission de télévision a dû être avancée. Bien que cela ait pu être un problème pour la plateforme de streaming, la vérité est que les fans étaient ravis de pouvoir voir la fermeture de cette arche quelques jours avant.

Outre le mort de Henry, Sam, Perry et beaucoup de rebelles de la ville, Kathleen a également connu une fin difficile lorsqu’elle a été attaquée par un Child Clicker.. Bien que ses dernières scènes et sa mort portent plus de sens que de pensée.

POURQUOI KATHLEEN NE S’ÉCHAPPE-T-ELLE PAS DANS L’ÉPISODE 5 DE « THE LAST OF US » ?

Dans l’épisode 5, lorsque les infectés et le Bloater sortent du sol et commencent à les attaquer, Perry protège Kathleen et lui dit de courir pour sauver sa vie.. Cependant, le chef des rebelles décide de rester pour pouvoir tuer Henry.

« Il (Perry) lui a dit de courir, mais il n’a pas pu s’empêcher de chasser la baleine blanche jusqu’au bout.», a expliqué Craig Mazin, l’un des créateurs de la série sur le podcast officiel.

La décision prise par le personnage de Melanie Lynskey montre à quel point elle était obsédée par sa vengeance contre les personnes responsables de la mort de son frère Michael.

Kathleen montre du doigt Henry, Sam et Ellie alors qu’ils sont sur le point de s’échapper dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

Cette attitude est un clin d’œil à ceux qui ont joué à « The Last of Us 2 », car C’est similaire à ce que l’un des personnages éprouve plus tard et, probablement, il sera adapté dans la deuxième saison.

« Ce que son frère signifiait pour elle (Kathleen), c’était la sécurité. Son frère était son Joel et son Joel est mort. Quand son Joel est mort, il est devenu fou et a voulu se venger de ceux qui l’ont tué.. Et si cela semble familier à quelqu’un, c’est pour une raison. »a dit.

POURQUOI KATHLEEN A DÛ MOURIR ?

Juste au moment où Kathleen était sur le point d’achever sa vengeance en tirant sur Henry, a été attaqué par une fille Clicker et est mort de manière très violente. Selon les créateurs, Craig Mazin et Neil Druckmann, c’était une fin inévitable pour elle, considérant qu’elle vivait entourée de violence.

« Je pense qu’il est important de montrer que lorsqu’on est convaincu d’utiliser la violence pour régler des comptes, alors à la fin de la journée tu vas être consumé par ça», commente Mazin, qui fait à nouveau un clin d’œil à ce qui viendra dans le futur pour plus d’un personnage. « Kathleen est une criminelle morale. Il a fait des choses terribles, mérite-t-il de mourir ? Je ne veux pas entrer là-dedans, je sais juste que il y a de fortes chances que tu meures de cette façon si tu vis comme ça”.

Kathleen attaquée par la fille Clicker dans l’épisode 5 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

De plus, ils ont expliqué que la scène de sa mort ne devait pas donner satisfaction et un grand cri de victoire, comme on a pu le ressentir dans d’autres séries HBO (comme quand Arya se venge des Frey ou que Joffrey est empoisonné).

« Vous n’êtes pas censé vous sentir bien, vous n’êtes pas censé vous sentir mal. Si les gens ont un peu de mal à ressentir ce moment, alors je pense que nous avons probablement bien fait les choses.« , il ajouta.

Il est certainement clair que Mazin jette les bases de l’évolution que les personnages aurontnon seulement à la fin de la saison 1, mais aussi dans les tranches suivantes.