Être mère de deux enfants tout en menant une carrière à part entière n’est pas facile, il suffit de demander à Kylie Jenner.

Jenner partage sa fille de 4 ans, Stormi, et un fils de 7 mois avec Travis Scott et a essayé de les élever du mieux qu’elle le pouvait.

Cependant, étant propriétaire et fondatrice de sa société de cosmétiques, Kylie Cosmetics, et jouant dans l’émission de téléréalité, « The Kardashians » peut prendre beaucoup de temps à Jenner.

En conséquence, Jenner a demandé l’aide de nounous afin qu’elle puisse maintenir une bonne carrière tout en donnant une bonne éducation à ses enfants.

Voici 9 règles que les nounous de Kylie Jenner suivent :

1. Il existe un processus de vérification strict.

Le magnat du maquillage n’avait pas l’intention d’embaucher une nounou lorsque Stormi est née en 2018, cependant, elle a vite réalisé à quel point il serait difficile de le faire seule.

Elle a décidé de faire un effort supplémentaire et a embauché quatre nounous pour ses enfants qui doivent passer par un processus d’embauche strict.

« Ils ont tous été minutieusement contrôlés et elle les maintient en rotation », a déclaré une source au magazine Life&Style. « En tant que mère pour la première fois, il y a beaucoup de choses dont elle n’est pas sûre. Elle veut s’assurer que Stormi reçoive les meilleurs soins possibles.

2. Les nounous doivent informer Kylie tout au long de la journée.

Jenner est souvent occupée tous les jours au travail, mais elle ne veut pas que cela s’immisce dans le fait d’être maman, alors elle demande à ses nounous de la tenir au courant de ses enfants tout au long de la journée.

Dans une vidéo YouTube documentant une journée dans la vie de Jenner, on peut la voir obtenir des photos et des vidéos de ses nounous de Stormi avec ses cousins.

Jenner est également vue en train de parler à Stormi par vidéo avant de se rendre à l’une de ses réunions de la journée.

3. Aucun germe transmis aux enfants.

Lorsque Stormi était nouveau-née, Jenner et Scott se sont assurés de prendre des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité de leur bébé.

Tout leur personnel. y compris les nounous. devaient se maintenir en bonne santé lorsqu’ils étaient près de Stormi.

« Kylie a des boîtes de masques médicaux à porter autour de Stormi parce qu’elle ne veut pas qu’elle soit exposée à des germes, elle est encore toute neuve », a déclaré une source à HollywoodLife à l’époque.

En fait, toute personne ayant rendu visite au couple et Stormi a également été invitée à prendre des mesures supplémentaires.

La source a ajouté : « Kylie oblige tous les invités à les porter. »

4. Plusieurs nourrices sont attribuées à chaque enfant.

Tout comme Jenner a embauché quatre nounous pour Stormi à sa naissance, elle a fait de même pour son fils.

Lorsque le bébé de 7 mois est né, Jenner a tout mis en œuvre et a embauché huit nounous pour lui.

Semblables aux nounous de Stormi, les nounous de son fils sont également strictement contrôlées, selon Mirror.

En ayant plusieurs nounous attribuées à chaque enfant, Jenner peut être assurée que ses enfants sont bien pris en charge.

5. Les nounous doivent être disposées à voyager.

Jenner et Scott voyagent régulièrement dans le monde entier pour le travail, les tournées et les vacances et Jenner préférerait que ses nounous les accompagnent pour s’occuper de leurs enfants.

Selon DailyMail, en 2018, lorsque Jenner et Scott sont partis pour leurs premières vacances en famille aux îles Turques et Caïques, la nounou de Stormi a dû s’occuper d’elle.

6. Les nounous doivent suivre les règles d’« autodiscipline » de Kylie et Travis.

Scott a déclaré: « Nous essayons de créer une ambiance plus naturelle [with parenting], comme plus d’autodiscipline. Comme, ‘D’accord, tu sais que tu dois te coucher à 9h, vas-tu rester éveillé jusqu’à 11h ou vas-tu dormir maintenant ?’ Et c’est tellement cool [to hear her say]’Je vais dormir vous tous!’”

Comme le couple croit en un style parental plus détendu, ils s’attendent à ce que leur nounou suive la même règle en ce qui concerne leurs enfants.

7. Les nourrices doivent garder des secrets.

Comme Jenner et Scott sont des célébrités très en vue, ils estiment qu’il est nécessaire de garder certaines choses secrètes.

Leurs enfants ne font pas exception à cette règle car les nounous doivent également garder certaines choses confidentielles.

Alors que le couple a déclaré que le nom de leur fils de 7 mois était Wolf, son vrai nom n’a pas encore été révélé au public.

De plus, son visage est un mystère pour le public.

Cependant, cette règle peut sembler s’appliquer à tous les membres de la famille Kardashian car ils sont connus pour avoir des NDA strictes.

8. Ils doivent être de garde 24h/24 et 7j/7.

Toutes les mamans Kardashian / Jenner ont cette règle pour leurs nounous et il semble que Kylie l’ait également mise en œuvre avec la sienne.

Selon Radar, que ce soit le jour ou la nuit, les nounous doivent être disponibles pour les enfants.

9. Les nounous ne sont pas autorisées à être sur leurs téléphones.

Kylie veut que ses nounous se concentrent uniquement sur ses enfants pendant qu’ils travaillent et ne veulent pas qu’ils soient distraits.

Kim Kardashian oblige également ses nounous à suivre cette règle et est assez stricte si elles l’enfreignent.

Elle a déclaré au Sun : « Aucune nounou n’a le droit d’avoir un téléphone portable lorsqu’elle travaille – c’est une infraction passible de licenciement d’être prise avec un. »

Sanika Nalgirkar est rédactrice de nouvelles et de divertissement pour YourTango. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.