Les 4 raisons pour lesquelles Obi-Wan Kenobi sera la meilleure série Disney+

L’univers Guerres des étoiles s’étoffe grâce à la série que Lucasfilm présente sur la plateforme de streaming Disney +. Le Mandalorien Oui Le livre de Boba Fett réaliser cette réalité. Ce sont des produits très soignés et de haute qualité, avec des séquences d’action impressionnantes et des effets visuels du plus haut niveau. Les performances des protagonistes de ces spectacles sont également célébrées par le fandom. Obi Wan Kenobi Il sortira en 2022 et beaucoup s’attendent à ce qu’il suive ces étapes.

Comment ne pas s’enthousiasmer pour le retour du plus noble des Maîtres Jedi ? Celui qui a fait face à de nombreuses menaces à l’époque de la République et plus tard, lorsque l’Empire a pris le contrôle du pouvoir dans la galaxie, a guidé Luke Skywalker sur son chemin en tant que futur Jedi découvrant les mystères qui l’entourent. La force. Ici, nous partageons avec vous les raisons pour lesquelles cette série peut être le meilleur de Disney +.

+ Pourquoi s’enthousiasmer pour Obi-Wan Kenobi ?

4. Le retour

Le Maître Jedi a été dépeint dans les prequels, réalisés par George Lucas, par le talentueux interprète. Ewan McGregor. Et il est le protagoniste de Trainspotting le même acteur qui donnera vie au Maître Jedi dans sa propre série. Beaucoup attendent de voir quelle est l’évolution du personnage durant son exil dans les sables abandonnés de Tatooine.

3. Dark Vador

Oui! Le Seigneur des Ténèbres des Sith fera partie de cette série. Certains pensaient que la confrontation qu’ils avaient Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi Mustafar était la dernière fois que ces personnages ont été vus avant leur rencontre sur l’étoile de la mort. Cette série montrera un nouveau croisement entre les personnages. Il y a même un concept art pour un nouvel affrontement au sabre laser entre les Jedi et Dark Vador.

2. Les Inquisiteurs

Ces personnages répondent aux souhaits des Empereur Palpatine et sont des praticiens actifs de Côté Obscur de la Force. Dans de nombreux cas, ils ont chassé les Jedi qui ont survécu à l’Ordre 66 avec lequel les clones de la République ont éliminé la plupart des membres du Conseil et leurs disciples.

1. Rumeurs

Des rumeurs intéressantes résonnent sur Internet ! Surtout deux retours possibles. Le premier concerne un Jedi mais sous la forme d’un fantôme : Qui-Gon Jinn. Le professeur d’Obi-Wan était joué par Liam Neeson magistralement dans La menace fantôme et Yoda a dit à Obi-Wan à la fin de l’épisode III qu’il lui apprendrait à communiquer avec son mentor. Un autre retour possible ? Dark maul, le Sith qui a assassiné Qui-Gon et a survécu aux événements de l’épisode I.

