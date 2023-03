La révélation cachée à la fin de Ce soir tu dors avec moi, le film fureur sur Netflix

Netflix

D’origine polonaise, ce soir tu dors avec moi il a fait sensation sur Netflix. Mais que révèle sa fin ? On vous l’explique !

©IMDBce soir tu dors avec moi

Ces derniers temps, Netflix a choisi de créer des productions originales dans les différents endroits dont il dispose à travers le monde. Pour cette raison, ces dernières années, les films de différents pays ont commencé à réussir. Parmi eux se trouve ce soir tu dors avec moile film polonais sorti sur les plateformes le 1er mars.

ce soir tu dors avec moi est l’adaptation du roman homonyme d’Anna Szczypczynska et est une histoire qui mêle drame, romance et émotion. L’intrigue présente Nina et Maciek, un couple en crise qui a perdu sa passion et son intérêt pour la construction d’une maison et d’une famille. Par conséquent, tous les deux, sans s’en rendre compte, commencent à emprunter des chemins séparés.

Elle est obligée de prendre en charge son travail, sa maison et ses enfants, tandis qu’il se réfugie dans son bureau. Cependant, à un moment inattendu, Janek apparaît dans sa vie pour l’amener à revivre les temps anciens. Il est son ex-petit ami plus jeune qui lui accorde une promesse de passion et d’illusion.

C’est sans aucun doute une histoire passionnante pleine de rebondissements inattendus, comme sa fin. La fermeture de ce film a laissé les téléspectateurs complètement surpris, mais pleins d’enthousiasme grâce au fait qu’il est ouvert.

Fin expliquée de Tonight you sleep with me :

Après une histoire pleine de drame, dans laquelle Nina est vue déchirée entre son mariage froid et sans passion ou une relation qui lui offre tout ce que son cœur désire, le protagoniste doit prendre une décision. Et, ce que ce film a en particulier, c’est que le doute dure jusqu’à la fin, mais quand tout semblait clair, un accident le change.

Ce que la clôture du film montre, c’est que Nina était déterminée à choisir Janek, mais la situation précaire de son mari après un accident l’amène à remettre en question son choix. Cependant, la réalité est qu’il n’est jamais montré, exactement, ce que sa décision finale finit par être, laissant ainsi une histoire ouverte que beaucoup imaginaient pourrait conduire à un deuxième film.

En tout cas, la réalité est que ce film n’ouvre pas les portes aux autres, mais laisse le spectateur libre de réfléchir à la décision du protagoniste. C’est à chaque utilisateur qui l’a apprécié quel a été le choix de Nina et pourquoi.

