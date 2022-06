Fin « Obi-Wan Kenobi » expliquée : la dernière bataille et le camée de deux maîtres

Le dernier épisode de « Obi-Wan Kenobi » a surpris avec une grande bataille, une histoire de rédemption et des camées que les fans de Star Wars ont adorés.

Le sixième et dernier épisode de « Obi-Wan Kenobi » a été créé le mercredi 22 juin par Disney Plus. La fin de la série Star Wars nous a donc apporté une bataille entre le personnage joué par Ewan McGregor et Dark Vador (Hayden Christensen), en plus de deux camées inattendues et du pardon de Reva, qui a fait cesser sa vengeance.

Ce chapitre décrit également une partie de la vie de Obi Wancomme jamais vu auparavant, montrant comment il a appris à grandir avec la perte de Anakin Skywalker. On a alors vu le personnage récupérer son Force Quoi Jedi tout en se réconciliant avec le passé.

Par conséquent, ci-dessous, nous présentons la fin expliquée de « Obi Wan Kenobi”la série de guerres des étoiles qui a présenté Disney+.

OBI-WAN KENOBI A REMPORTÉ LA BATAILLE CONTRE DARTH VADER

Comme il l’avait fait au chapitre 3 de « Obi Wan Kenobi »le protagoniste de la série affronte Dark Vador. Cette fois, on a le souvenir des épisodes passés, avec Kénobi luttant pour se remettre de ses supposés échecs suite à la perte de Anakin.

Cependant, l’expérience qu’il a acquise lis et tout appris, qu’il se batte à nouveau et récupérer la force. Oui ok Vador commence par enterrer son vieil ami, Obi Wan il récupère et prend l’avantage sur son adversaire, endommageant son armure et sortant vainqueur de la confrontation.

Comme nous l’avons vu, Kénobi pourrait tuer Vador et sauver des centaines de vies. Cependant, ce n’est pas le cas. De cette façon, le personnage s’échappe vers tatouage et exécuter sa rédemption.

Obi-Wan Kenobi lors de son combat final contre Dark Vador (Photo : Disney Plus)

LE PARDON DE REVA

Rêve, d’autre part, est venu à la ferme d’Owen à la recherche de Luke Skywalker. Le jeune homme s’enfuit et elle le poursuit. quand il s’approche Lucse voit à son âge, et les souvenirs de Anakin tuer des jeunes hommes dans le temple Jedi ils reviennent vite. Avec son sabre laser levé, il est maintenant en position de Anakin.

Après cette rencontre, Rêva trouver un Obi Wan et l’informe qu’il ne pouvait pas tuer la progéniture de Vador. Par conséquent, il croit qu’il a laissé tomber ses amis décédés. Kénobipour sa part, ne le voit pas ainsi, insistant sur le fait qu’elle les a honorés et leur a donné la paix.

cette scène entre obi wan et reva 🥺 pic.twitter.com/TtHuZYeIA5 — sabine ♡ SPOILERS KENOBI (@hunterbadbatch) 22 juin 2022

CAMÉE DE L’EMPEREUR PALPATINE

De cette façon, nous arrivons avec le premier grand camée de cette finale de saison, qui a été présenté après la bataille Vador Kenobi. Sachant que Obi Wan toujours en vie, il seigneur sith interpreté par Hayden Christensen a également eu une réunion Moustafar.

Ainsi, il eut une conversation avec l’hologramme de son professeur, le Empereur Palpatine (Ian Mc Darmid). Dark Vadorainsi, il a promis de faire un grand désastre dans la galaxie dans sa recherche du Jedi.

L’empereur Palpatine (Ian McDiarmid) a fait une apparition à la fin de « Obi-Wan Kenobi » (Photo : Disney Plus)

QUI-GON JINN CAMEO EXPLICATION

Après le retour de Obi Wan un tatouagecela répond Rêvaqui a décidé d’arrêter sa quête de vengeance en épargnant le jeune homme Luc. Kénobialors, a une nouvelle chance de vivre en prenant soin de Skywalker.

Pour cette raison, notre protagoniste décide de quitter sa grotte pour s’installer avec lui. Cependant, Obi Wan rencontre inopinément le fantôme de son professeur Qui-Gon Jinn (Liam Neeson).

Apparemment en rééquilibrage avec le Force Il vous a permis de converser avec lui. Ainsi, son professeur révèle qu’il a toujours été avec lui, mais qu’il avait besoin de se réconcilier avec son passé pour le voir.

Après cette interaction, Kénobi plonge dans les profondeurs de la ville, où il tentera de préserver l’avenir de la Jedi. Comme nous le savons, il s’efforcera de protéger L’éluafin qu’il ne suive pas les traces de son père.