8 scènes d’acteurs ont regretté de filmer

Le métier d’acteur est une carrière difficile. On demande beaucoup aux acteurs avec très peu de chances perçues de réussir.

C’est pourquoi il y a une tonne de pression sur les acteurs pour qu’ils fassent ce qu’ils doivent pour se donner les meilleures chances de réussir.

De nombreux acteurs en viennent à regretter certains de leurs travaux antérieurs – même les plus grandes stars, dont Kate Winslet, Dakota Johnson, Emma Watson et bien d’autres – ont ces regrets.

Voici notre liste de 8 scènes que les acteurs regrettent d’avoir filmées :

1. Kate Winslet — Une de vos scènes de filles françaises dans « Titanic » (1997)

L’une des scènes les plus célèbres de l’un des films les plus célèbres des années 1990 est lorsque Rose, le personnage de Kate Winslet demande à Jack, le personnage de Leonardo DiCaprio de la dessiner nue, en prononçant sa célèbre phrase « Je veux que tu me dessines comme l’un de tes Français filles. »

Cette scène est peut-être l’une des plus célèbres du blockbuster de la fin des années 90, mais elle est loin d’être la préférée de Kate Winslet.

Winslet a ensuite expliqué ce que la scène lui faisait ressentir au cours des décennies qui ont suivi la sortie du film, déclarant dans une interview en 2012 : « Je ne vais pas regarder. Je serai dans le bar à ce moment-là… J’aurais aimé ne pas avoir montré autant de chair, mais j’étais jeune et je savais que j’avais des choses à prouver.

Winslet prend généralement cela et bien d’autres choses avec impatience, mais il est clair que la façon dont la scène est restée dans la conscience publique la dérange et elle n’aime pas la voir.

2. Margot Robbie – Scène de cuve de limon blanc dans « Suicide Squad » (2016)

The Suicide Squad IP a connu des difficultés à la fois critiques et avec le public depuis sa première sortie cinématographique en 2016. Même les acteurs impliqués dans le film ont critiqué certaines parties du film.

Margot Robbie conteste une scène particulière dans les films où son personnage, Harley Quinn, est immergé dans une cuve de vase blanc. Margot a eu des problèmes avec le film, y compris sa tenue, qui l’aurait rendue gênée, mais elle a eu un problème particulier avec le plateau de tournage de la scène de la cuve chimique.

Robbie a déclaré à propos de son expérience pendant la scène: «Je m’étouffais sous l’eau et je ne pouvais pas respirer, et j’ai essayé d’ouvrir les yeux, et mes globes oculaires étaient vitreux et je ne pouvais voir que du blanc. C’était horrible. »

3. Emilia Clarke — Scène de nu dans l’épisode 4 de la saison 6 de « Book of the Stranger »

Comme vous pouvez l’imaginer, les scènes de nu vont être autant un thème dans cette liste que dans Game of Thrones. Emilia Clarke est réputée pour son rôle dans la série HBO, il était une fois chérie mais finalement malheureuse, Game of Thrones.

Depuis la diffusion de l’émission, Clarke a mentionné qu’elle n’aimait pas les scènes de nu qu’elle devait faire, mais un moment particulier de l’émission est particulièrement douloureux pour elle.

Dans l’épisode de la saison 6 « Le livre de l’étranger », Clarke est montrée nue à l’écran tellement de fois que lorsqu’elle a regardé l’épisode avec ses parents (quelque chose qu’elle admet être une erreur), son père s’est exclamé « Encore ? »

Inutile de dire que Clarke était gênée et regrettait à la fois les scènes et sa décision de regarder l’épisode avec ses parents.

4. Jennifer Lawrence — Scène de sexe dans « Passengers » (2016)

Dans le film « Passenger » de 2016, le personnage de Jennifer Lawrence a une scène intime avec le personnage de Chris Pratt. Ce serait normal dans la plupart des films et quelque chose que Lawrence en tant que professionnel pourrait probablement gérer dans des circonstances ordinaires, mais cette scène particulière a énormément dérangé Lawrence et elle en a immédiatement regretté.

Lawrence était apparemment très nerveux à propos de la scène. Pas vraiment à cause des circonstances ou de la façon dont il allait être tourné, mais parce que Pratt était un homme marié et que Lawrence n’avait jamais eu de baiser ou de scène intime avec un acteur marié avant ce moment-là.

Lawrence a essayé de s’armer de courage en buvant avant la scène, mais cela ne l’a laissée plus anxieuse qu’après coup.

5. Maria Schneider — Scène d’abus sexuel dans « Last Tango In Paris » (1972)

Le film de 1972 « Last Tango In Paris » a fini par être un événement traumatisant et enrageant pour Maria Schneider. Pendant le film, le personnage de Schneider est exploité par un autre personnage de manière brutale et viscérale.

Schneider n’a été informé de la scène que peu de temps avant le tournage et s’est senti obligé de le faire. Bien qu’elle n’ait pas vraiment été agressée, Schneider s’est sentie déshumanisée, embarrassée et enragée par l’expérience.

6. George Reeves – Scène de super-héros à toute épreuve dans « Les aventures de Superman » (1952)

George Reeves a joué le rôle de Superman dans les années 1950 et a été reconnu pour ce rôle dans tout le pays. Cependant, la vision positive de Reeves sur le rôle a fait un total de 180, après qu’une scène particulière a inspiré une rencontre dangereuse pour Reeves avec un jeune fan.

Il y avait plusieurs scènes dans la série dans lesquelles les balles rebondissaient simplement sur Superman. Le jeune fan de Reeves a apporté une arme chargée à une réunion d’accueil parce qu’il voulait voir à quel point l’homme d’acier était vraiment à l’épreuve des balles.

La rencontre dangereuse a laissé Reeves regrettant tellement ses scènes à l’épreuve des balles qu’il a cessé de faire de telles rencontres et salutations et est plutôt allé en tournée explicitement pour enseigner aux enfants que les gens ne sont, en fait, pas à l’épreuve des balles.

7. Dakota Johnson – Scènes de sexe dans « Cinquante nuances de gris » (2015)

Il semble y avoir beaucoup de scènes d’amour que les acteurs regrettent d’avoir filmés. Dakota Johnson a joué dans le film de 2015 « Cinquante nuances de gris », qui traitait des thèmes du sexe et de la violence et a contribué au lancement de la carrière de Johnson.

Avec le recul, Johnson a quelque peu regretté son interprétation dans le film, souhaitant ne pas être cataloguée en fonction de son rôle dans ce film.

Johnson a également déclaré qu’elle trouvait les scènes intimes embarrassantes et qu’il semblait qu’elle et son partenaire n’avaient aucune chimie.

8. Emma Watson – Scène du baiser d’Hermione et Ron dans « Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2 »

Emma Watson et Rupert Grint n’aimaient pas par principe l’idée d’un baiser entre eux dans le film de 2011, « Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2 ».

Les deux avaient effectivement grandi ensemble à travers leurs rôles dans les films Harry Potter et leur relation était très proche, mais certainement pas ce genre de proche. Les deux auraient été comme des frères et sœurs et la maladresse hors écran s’est définitivement traduite à l’écran.

Grint a déclaré à propos de la scène: « Je connais Emma depuis qu’elle a littéralement 9 ans et nous avons eu cette relation très frère-sœur et c’était juste très surréaliste. »

