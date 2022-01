Bam Margera apparaîtra dans Jackass Forever mais seulement pour une scène

Johnny Knoxville a confirmé que le skateur et cascadeur serait inclus dans le quatrième volet de la franchise.

Margera a intenté une action en justice contre Paramount, Knoxville et le réalisateur Jeff Tremaine et a déclaré qu’il avait été licencié à tort du film.

Dans une vidéo publiée puis supprimée au début de l’année dernière, Margera a affirmé : « Âne m’a fait vivre un enfer sur des putains de roues pendant un an et demi. »

Il a allégué que Paramount Pictures l’avait forcé à passer plusieurs alcootests, à donner des échantillons d’urine et l’avait filmé en train de prendre des antidépresseurs pour être dans le film.

« Je leur ai écrit tellement d’idées, et si je ne suis pas dans le film et qu’ils utilisent mes idées, comment pensez-vous que je me sentirai? » dit-il dans la vidéo.