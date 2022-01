iPhone 14 Pro : Pour la première fois depuis l’iPhone 6s, plus de mégapixels pour l’appareil photo principal ?

Selon un nouveau rapport, l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro pourrait à nouveau offrir une résolution plus élevée que son prédécesseur pour la première fois. Le capteur principal aurait une résolution de 48 mégapixels. Et il y a aussi une mise à jour en ce qui concerne l’évidement en forme de pilule pour la caméra selfie et les capteurs. La pilule est censée être complétée par un trou supplémentaire.

Depuis l’iPhone 6s, la résolution des caméras principales de chaque nouveau modèle d’iPhone a été constante de 12 mégapixels. L’iPhone 14 Pro pourrait briser cette tendance. Selon un rapport de la société d’études de marché TrendForce, l’appareil photo principal de la version Pro devrait offrir 48 mégapixels.

Malgré l’appareil photo à plus haute résolution, la résolution photo pourrait rester à 12 mégapixels

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a également signalé à plusieurs reprises l’année dernière la mise à niveau de 48 mégapixels pour les modèles iPhone 14 Pro. Selon son évaluation, la mise à niveau de la résolution est limitée à la caméra principale des modèles Pro. Les deux autres caméras, probablement un objectif ultra grand-angle et une caméra télescope, devraient rester à 12 mégapixels.

Il est également possible que les photos que les utilisateurs prennent avec l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro aient une résolution standard de 12 mégapixels. La raison en est le processus dit de regroupement de pixels, qu’Apple porte apparemment le nom de « mode de sortie de fusion à quatre cellules ». Quatre pixels sont fusionnés en un seul pixel plus grand. Cette méthode vous permet de prendre de bonnes photos même dans de mauvaises conditions d’éclairage.

D’autres fabricants de smartphones qui utilisent des caméras haute résolution ont activé le regroupement de pixels par défaut. La résolution des photos n’est fondamentalement qu’un quart de la résolution maximale possible. Si les utilisateurs souhaitent utiliser la pleine résolution de la caméra, cela doit d’abord être activé dans les paramètres de la caméra. Cela pourrait fonctionner de la même manière avec l’iPhone 14 Pro.

Un trou pourrait être ajouté à l’évidement de la pilule

Avant-hier, nous avons signalé que l’iPhone 14 Pro n’avait peut-être pas d’encoche, mais un évidement en forme de pilule pour la caméra selfie et les capteurs. Selon une photo divulguée, un petit trou pourrait également être percé dans l’écran de l’iPhone en plus de la pilule.

Celui de l’utilisateur de Twitter Ross Jeune L’image divulguée montre prétendument une image inversée de l’écran de l’iPhone 14 Pro sur les trous clairement percés sous la forme d’une pilule et d’un trou. Comment exactement Apple place la caméra selfie et les capteurs à l’avant, nous le saurons probablement en septembre. Ce mois-ci, Apple présente généralement la nouvelle série d’iPhone.