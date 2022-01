Dragon Ball Super : l’arc manga actuel se termine bientôt + nouvel arc confirmé

Pas seulement pour le prochain film d’animation Dragon Ball Super : Super héros il y a toutes sortes de nouvelles informations, mais aussi pour Dragon Ball Super Manga. Il y a quelque temps, à la mi-décembre 2021 pour être précis, les responsables ont révélé des nouvelles passionnantes que nous aimerions examiner avec vous.

Dragon Ball Super : Nouvel arc manga annoncé pour 2022

Comme on le sait, la série manga est actuellement toujours en cours Arc Granolah le survivant, dans lequel le chasseur de primes éponyme à l’être le plus puissant de l’univers est devenu. Pour cela, le nouveau personnage a conclu un accord qui lui a donné d’énormes pouvoirs avec lesquels il voulait tuer Son Goku et Vegeta. Au moins jusqu’à un autre guerrier fort est apparu, qui menace non seulement la vie de nos héros, mais aussi celle de Granolah.

Confirmé dans le cadre de l’événement Jump Festa 2022 Victory Uchida, rédactrice en chef du magazine V-Jump, les nouvelles initialement indiquées sur le manga « Dragon Ball Super ». Il a révélé comment Dragon Ball Super France rapporte que l’Arc actuel atteindra bientôt son apogée. Ainsi, la fin de l’arc « Granolah the Survivor » ne devrait pas être trop loin et devrait se dérouler dans quelques chapitres.

De plus, Uchida a confirmé que les fans en 2022 sont donc sur un nouvel arc manga peut se réjouir. La série sera donc poursuivie dans le futur. Le rédacteur en chef de V-Jump a donné des détails sur l’histoire à venir en attendant pas, c’est pourquoi on ne peut que spéculer sur ce qui pourrait s’y passer. Il serait possible, par exemple, que le prochain Arc chronologiquement après l’histoire du prochain film d’animation va commencer. Cela pourrait enfin combler l’écart avec la fin du manga « Dragon Ball » ou les derniers épisodes de « Dragon Ball Z ».

L’arc Granolah the Survivor se termine bientôt DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Bien sûr, tout cela n’est que spéculation de notre part. Dragon Ball Super : le super héros commence le 22 avril 2022 dans les cinémas japonais. En attendant, vous pouvez déjà profiter du 80e chapitre du manga Dragon Ball Super à partir du 20 janvier 2022 Lisez la traduction anglaise sur MANGA Plus.