8 Kardashians Feuds With Friends – De Larsa Pippen à Taylor Swift

En ce qui concerne le cercle restreint Kardashian / Jenner, il y a eu quelques querelles qui se sont terminées par la séparation du meilleur ami.

Bien sûr, tout le monde se souvient du drame de Jordyn Woods et Tristan Thompson qui l’a amenée à être exclue de la famille, et d’une interview dramatique « Red Table Talk » avec Jada Pinkett-Smith.

Au fil des ans, le clan Kardashian a prouvé que si vous dérangez sa famille de quelque manière que ce soit, ils n’ont aucun problème à vous couper de leur vie.

Voici 8 fois où les Kardashian ont eu une querelle majeure avec d’anciens amis.

1. Larsa Pippen

Pippen, une autre star de télé-réalité, était amie de longue date avec Kim, Khloe et Kourtney Kardashian. Cependant, le statut de leur amitié a été remis en question après que les trois sœurs se soient désabonnées de Pippen sur Instagram au cours de l’été 2020.

Pippen a blâmé l’ex-mari de Kim, Kanye West, pour les retombées lors d’une interview avec Dax Holt et Adam Glyn sur leur podcast Hollywood Raw.

« J’ai juste l’impression que Kanye était dans un endroit où il ne faisait vraiment confiance à personne avec Kim », a-t-elle déclaré, ajoutant que West avait l’habitude de l’appeler à toute heure de la nuit pour « fulminer » et qu’elle a finalement dû bloquer son numéro. .

Elle pense que West était en colère contre le blocage de son numéro et a commencé à la dénoncer à Kim avec le reste de la famille.

Ce n’est pas seulement West qui aurait commencé le boeuf entre Pippen et les sœurs Kardashian, mais aussi Travis Scott.

Pippen a affirmé qu’elle avait rencontré Scott une nuit dans un club et que Scott avait immédiatement appelé Kylie Jenner et lui avait dit qu’elle le draguait, ce que Pippen nie avec véhémence.

2.Taylor Swift

Tinseltown / Shutterstock

Étonnamment, Swift avait noué une amitié avec Kim et Kanye en 2015, bien que cette amitié n’ait pas duré trop longtemps.

L’amitié a tourné au vinaigre après que Kim a divulgué une conversation entre Swift et West sur son morceau « Famous » de 2016, dans lequel l’ancien couple a affirmé que West avait obtenu la permission de rapper sur Swift.

Cependant, Swift a fait valoir qu’elle ne connaissait pas la ligne spécifique, « J’ai rendu cette chienne célèbre », et s’est sentie « justifiée » par la conversation divulguée.

« Au lieu de répondre à ceux qui me demandent ce que je ressens à propos de la séquence vidéo qui a fuité, prouvant que je disais la vérité tout le temps sur * cet appel * », a écrit Swift sur Instagram, selon US Weekly.

« Vous savez, celui qui a été enregistré illégalement, que quelqu’un a édité et manipulé afin de me piéger et de me faire vivre, ainsi qu’à ma famille et à mes fans, l’enfer pendant 4 ans… »

3. Jordyn Woods

Kylie Jenner a rompu les liens avec sa meilleure amie de longue date après que des informations aient révélé que Woods et Tristan Thompson s’étaient embrassés lors d’une fête.

Au début, la famille ne croyait pas tout à fait à l’histoire, surtout compte tenu de la proximité de Woods avec eux et de la durée pendant laquelle ils étaient tous amis, selon Gens.

Cependant, après que plusieurs sources aient confirmé l’histoire, Woods, qui vivait avec Jenner à l’époque, a été contraint de déménager.

Le contrecoup a forcé Woods à apparaître sur « Red Table Talk » et à parler à Jada Pinkett-Smith, avec qui Woods est également amie, pour expliquer sa version de l’histoire.

« J’ai fait autant d’excuses que possible par téléphone, par SMS. Et jusqu’à ce que j’aie l’opportunité de parler face à face, pouvait-elle vraiment ressentir, vous savez, ce que je disais ? Mais j’ai tendu la main et l’opportunité est là », a déclaré Woods.

« J’ai offert tout ce que je pouvais – un test au détecteur de mensonges, n’importe quoi, tout ce qui vous fait vous sentir mieux, c’est ce que je veux. Mais au moins, ils savent que c’est là.

4. Blac Chyna

Avant que Blac Chyna ne commence à sortir avec Rob Kardashian, elle était amie avec Kim Kardashian, bien que les choses aient commencé à mal tourner après que Tyga ait commencé à sortir avec Kylie Jenner.

Ce n’est que lorsque Chyna a commencé à sortir avec Rob, que sa connexion avec Kim a été complètement rompue en raison de la romance tumultueuse de Chyna et Rob.

Maintenant, Chyna intente une action en justice contre la famille Kardashian/Jenner en raison de l’annulation de son émission de téléréalité, « Rob & Chyna », qui, selon elle, a été causée par l’influence des Kardashian sur E !.

« Je prévois de recentrer mon attention sur mon procès contre Kris Jenner et ses filles Kim, Khloé et Kylie qui commence dans 13 jours », Chyna a écrit dans un communiqué sur Twitter.

« Quand ils ont tué mon émission numéro 1 en janvier 2017, cela m’a non seulement blessé financièrement et émotionnellement, mais aussi mes beaux ENFANTS. »

5. Joyce Bonelli

Bonelli avait été maquilleuse avec Kardashian/Jenner pendant dix ans avant qu’ils ne décident de couper les ponts avec elle.

Les cinq sœurs, y compris Kris Jenner, ont abandonné Bonelli sur Instagram après qu’elle aurait « essayé de les contourner sur un accord pour que les Kardashian ne gagnent pas d’argent avec ça », selon Gens.

Bonelli a également affirmé qu’elle avait inventé le slogan « that sh * t cray » de Kanye West pour une chanson avec Jay-Z, ce qui n’a fait que repousser les Kardashian plus loin d’elle.

Lors d’une interview en 2017 avec The Hollywood Reporter, Bonelli a parlé de sa proximité avec les sœurs et a déclaré qu’elles s’envoyaient des textos « tous les deux jours ».

« Je suis avec les filles depuis si longtemps et nous avons traversé tellement de choses. Cela fait plus d’une décennie. Nous nous connaissons depuis le début avant qu’elles ne soient célèbres. »

6. Stéphanie Berger

En 2017, Kim a décidé de rompre les liens avec son assistant personnel, Shepherd, qui travaillait pour Kim depuis 2013, selon Gens.

La décision avait été prise après que Shepherd ait voulu assumer un rôle plus important auprès de la marque et des entreprises de Kim, mais cela n’a pas fonctionné.

La tension n’a semblé croître qu’après que Kim a admis qu’il était étrange que Kourtney soit devenue si proche de son assistante lors d’un épisode de « Keeping Up With The Kardashians ».

Kourtney avait partagé avec Kim que Shepherd lui avait confié qu’elle était « insatisfaite, au niveau du travail », a répondu Kim en disant : « Je pense que c’est comme inapproprié pour elle de vous parler et pas de moi. »

Après avoir traversé une période où Kim et Shepherd parlaient à peine, les deux semblent à nouveau être en bons termes.

7. Monica Rose

Rose, qui avait été styliste pour toute la famille Kardashian/Jenner, a été soudainement abandonnée par toute la famille en 2017, dans des circonstances qui ont amené les gens à spéculer.

Dans une interview avec Andy Cohen, selon Gens, Kim a révélé que sa raison de couper les liens avec Rose est différente de la raison pour laquelle sa famille l’a fait.

Elle a dit à Cohen que les gens ont émis l’hypothèse que Rose était la raison pour laquelle Kanye West est intervenu pour réorganiser le style de Kim – son mari engageant une toute nouvelle équipe pour elle.

« Je pense donc que les gens pensent que c’est la raison, et pour moi, c’est peut-être la raison », a déclaré Kim. « J’avais besoin d’une nouvelle ambiance. »

Les théories sur la raison pour laquelle Rose a peut-être été licenciée n’ont fait que s’intensifier après que Khloe a tweeté: « Que feriez-vous si vous découvriez qu’un ami vous volait? » Couperiez-vous l’amitié et laisseriez-vous Dieu s’en occuper? Ou emprunteriez-vous la voie légale? «

8. Brittny Gastineau

Free / Shutterstock

Selon le NY Daily News, Kim avait autrefois entretenu une amitié très étroite avec Gastineau jusqu’à son mariage avec son ex-mari Kris Humphries.

Après que Kim a annoncé ses fiançailles, Gastineau aurait exprimé ses inquiétudes au sujet de la relation, et apparemment, Kim n’a pas bien pris les critiques.

Gastineau a toujours assisté à leur mariage, mais par la suite, Kim aurait cessé de répondre aux appels téléphoniques de son amie.

Bien qu’il semble que Gastineau soit en meilleurs termes avec la famille depuis peu après avoir assisté au voyage d’anniversaire de Kourtney avec Kim en 2017.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.