Donjons & Dragons : Honneur parmi les voleurs : tout ce que nous savons

Paramount Pictures est prêt à amener le monde de Donjons & Dragons de retour sur grand écran pour un tout nouveau film de redémarrage en 2023. Le RPG de table emblématique a déjà été adapté dans une série de trois films sortis entre 2000 et 2012. Ces films originaux n’ont jamais connu de succès particulier, la première sortie en salles étant à la fois un échec critique et commercial. Malgré cela, deux autres films sont sortis en petite pompe, avec la suite de 2005 Colère du dieu dragon en première exclusivement sur la chaîne Sci-Fi et le dernier épisode de 2012 ne recevant qu’une sortie directe sur DVD au Royaume-Uni.

Maintenant, Paramount espère redonner vie à cette franchise avec un tout nouveau redémarrage. Jetons donc un coup d’œil à tout ce que nous savons sur le tout nouveau Donjons & Dragons. Autour de quoi l’intrigue tournera-t-elle ? Qui a été aligné dans le casting? Quand et où peut-on s’attendre à le voir sortir ? Et quoi d’autre le public devrait-il savoir avant la sortie ?

L’intrigue : ce que nous savons





Primordial

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas beaucoup de détails spécifiques sur l’histoire que le film racontera. Le film original de 2000 suivait la recherche par l’impératrice Savina du bâton de Savrille pour vaincre le sorcier Profion. Les suites n’ont en grande partie pas continué l’intrigue du premier film, se concentrant sur de nouveaux personnages, chronologies et paramètres.

Avec ce nouvel opus à venir, Paramount voudra probablement rester aussi fidèle que possible au jeu original pour plaire à tous les fans qui aiment toujours le RPG. Au cours des près de cinq décennies écoulées depuis la sortie initiale du jeu en 1974, il reste toujours le jeu de rôle le plus réussi aux États-Unis, avec au moins 20 millions de personnes estimées avoir joué à un moment donné. Le jeu a connu un regain de popularité ces dernières années, notamment en raison de la montée et de l’acceptation par le public de la soi-disant «culture geek». Cette culture comprend des séries télévisées telles que Le Trône de Fer et Choses étrangesainsi que des films dans les univers Marvel et DC.

Il semble que le moment soit venu pour Donjons & Dragons pour revenir au grand écran. Cependant, Paramount choisit d’adapter l’histoire, ils doivent garder à l’esprit les fans originaux et actuels du jeu. Tout ce que nous pouvons faire maintenant est de spéculer sur ce que nous pourrions voir jusqu’à ce que de plus amples informations soient publiées dans les semaines et les mois à venir.

Le casting : ce que nous savons





Primordial

Chris Pine dirigera le casting du film, déjà bien connu des fans de culture geek, depuis ses rôles dans le Star Trek et Wonder Woman franchises cinématographiques. Bien que nous sachions qu’il joue, nous ne savons pas encore quel personnage Pine joue, ni comment il se connectera à l’histoire principale. Michelle Rodriguez, le juge Smith et Rege-Jean Page ont été les prochaines stars ajoutées après Pine, avec tous leurs rôles également inconnus.

Hugh Grant jouera le principal antagoniste du film, avec plus de détails encore secrets. Le reste du casting sera complété par Chloe Coleman, Sophia Lillis et Daisy Head. Ces rôles sont également inconnus, mais il y a un casting qui est confirmé, avec Jason Wong prêt à jouer le rôle de Drallas.

Plus de détails sur le casting supplémentaire, ainsi que sur les rôles des acteurs annoncés, suivront probablement dans les mois à venir.

En décembre 2017, Donjons & Dragons a reçu sa première date de sortie du 23 juillet 2021. La date a ensuite été repoussée au 19 novembre 2021, la date de juillet allant plutôt à Mission : Impossible 7 (qui lui-même a été retardé plus tard). Les problèmes liés au COVID ont repoussé la date au 27 mai 2022. Enfin, en avril 2021, la sortie a été reportée à sa date actuelle du 3 mars 2023.

Tout le reste : spin-off de la série télévisée

Il semble déjà y avoir confiance que Donjons & Dragons sera un succès, puisqu’une série télévisée dérivée a été annoncée en janvier 2022. Dirigée par le cinéaste Rawson Marshall Thurber, la série télévisée est décrite comme l’épisode phare d’un univers élargi de «multiples» séries d’action en direct qui viendra compléter le films. Le président d’eOne, Michael Lombardo, qui distribuera la prochaine série télévisée, a déclaré à propos des plans de télévision : « Nous ne voulons pas qu’il s’agisse d’une seule émission, nous construisons donc, développons une approche à plusieurs volets pour la télévision, un nombre d’émissions scénarisées et non scénarisées, et nous espérons mettre cela sur le marché au début de l’année prochaine.





Paramount et eOne reconnaissent clairement que c’est le bon moment pour apporter Donjons & Dragons retour au grand et au petit écran, les studios faisant tapis pour établir une nouvelle franchise. S’il rencontre un meilleur accueil critique et commercial que la série de films originale, la publicité accrue pourrait aider le jeu à rester une partie intégrante de notre culture geek pour les années à venir.





