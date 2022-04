Fanatic crée des ensembles LEGO incroyables basés sur la série Moon Knight

Sans aucun doute l’entreprise Lego a dans sa collection un grand nombre de franchises qui ont été transférées dans ses ensembles de blocs bien connus, des pièces que chaque fan veut avoir dans sa collection. Malheureusement, vous ne pouvez pas toujours avoir des ensembles LEGO de toutes les franchises officiellement, donc parfois les fans doivent proposer leurs propres créations, comme un YouTuber qui a rapporté plusieurs ensembles complets de la série »’.Chevalier de la lune » résultat qui en a impressionné plus d’un.

YouTuber Buzz Brickyear a partagé une vidéo de la création de trois ensembles LEGO « Moon Knight » personnalisés, montrant non seulement en détail comment il les a construits, mais emballant même le projet dans une boîte similaire aux boîtes LEGO officielles. Les nouveaux ensembles incluent des figurines du personnage joué par oscar isaac, mettant en vedette Marc Spector/Steven Grant, ainsi que leurs avatars respectifs du dieu Khonsu : Moon Knight et Mr. Knight. De la même manière on peut voir le méchant de la série, Arthur Harrow, joué par Ethan Hawke.

Les trois ensembles sont étiquetés »Moon Knight’s Mechanical Armor », »Mr. Knight’s Mechanical Armor » et »Moon Knight’s Chaos in the Museum ». Les deux premiers créent des robots mécaniques pouvant être pilotés par des figurines de super-héros, basés sur un thème que LEGO utilise pour certains de ses kits plutôt que sur la mythologie de la série télévisée ou de la bande dessinée sur laquelle il est basé. Le troisième comprend Moon Knight et Harrow, ainsi qu’une figurine dont la tête peut être changée pour les différentes expressions faciales qui séparent Marc de Steven.

»Moon Knight » est basé sur un personnage de la bande dessinée Marvel, créé par Doug Moench Oui Don Perlin, qui a fait ses débuts dans la bande dessinée de 1975 » Werewolf by Night # 32 ». Dans la bande dessinée, le mercenaire Marc Spector obtient une seconde chance dans la vie après que le dieu égyptien Khonsu lui ait donné une seconde chance de racheter son passé. Ce pacte fait de lui « le poing de Konsu », ordonnant à Marc d’utiliser ses nouveaux pouvoirs pour protéger et venger les innocents.

LEGO est l’une des franchises les plus prolifiques de tous les temps, avec de nouveaux ensembles mettant en vedette des scènes et des personnages de films bien-aimés comme »Star Wars : Le retour du Jedi » et »Retour vers le futur » qui sortent chaque année. sans oublier les jeux vidéo à succès qui mettent en vedette les blocs et les versions des personnages de la société de jouets, racontant l’histoire des films ou des séries de manière plus simple.

» Moon Knight » est disponible sur Disney +, avec de nouveaux épisodes en première tous les mercredis sur la plateforme.