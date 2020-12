Teyana Taylor préconise de jouer Dionne Warwick dans un biopic potentiel pour Netflix

Teyana Taylor dit qu’elle est intéressée à jouer Dionne Warwick dans une série biographique potentielle pour Netflix.

Teyana Taylor dit qu’elle est intéressée à jouer la chanteuse légendaire et la sensation de Twitter, Dionne Warwick dans une série biopic que Warwick a présentée à Netflix plus tôt cette semaine. Steven Ferdman / «Maintenant, je dois vraiment savoir ceci: si je faisais une série, est-ce que vous la regarderiez vraiment? Je veux que vous soyez honnête maintenant », a déclaré Warwick dans une vidéo sur son Twitter cette semaine. « Prendre des notes », a répondu Netflix dans les commentaires. Taylor a rejoint en écrivant sur Instagram: « Quand le LÉGENDAIRE @therealdionnew a eu ce moment avec @netflix et ils ont commencé à prendre des notes dans leurs palm pilotes … je les regardais commeeeeeeeeeeeeeeeeee » Elle a poursuivi: « PS Une chose à propos de ces portes ….. Elles s’ouvrent. » Warwick a été très actif sur Twitter ces dernières semaines et s’est même engagé dans un bœuf avec Wendy Williams. Elle a écrit à propos de l’animateur de télévision: Un ami m’a alerté que Wendy Williams passait beaucoup de temps pas agréable à me parler. J’ai écouté son émission pour attraper les dernières minutes où elle parle de moi et, comme par le passé, elle semble ne pas pouvoir parler sans avoir fait des commentaires malveillants. J’espère que mon nom s’abstiendra d’être prononcé ou pensé par elle, car cette conversation a eu lieu il y a quelques années, lui faisant savoir qu’il n’était pas nécessaire qu’elle prononce le nom de Dionne Warwick pour quelque raison que ce soit. Je ne crois pas qu’il faille être méchant pour se faire remarquer. [Via]