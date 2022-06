Google va fusionner ses deux applications d’appel vidéo

Partager

Google Meet et Google Duo seront fusionnés en une seule application au cours des prochaines semaines.

Le paysage des applications de communication de Google semble être dans un processus de changement constant et indéfini, au point d’être déjà devenu un mème.

C’est de plus en plus difficile à comprendre quelle est la stratégie de google avec ses applications de visioconférence et de messagerie, d’autant plus que, de temps à autre, l’entreprise semble vouloir réinitialisez complètement vos plans. Aujourd’hui semble être un de ces jours.

Via l’un de ses blogs officiels, Google a annoncé la fusion de ses deux principales applications d’appel vidéo : Duo et Meet. Le processus d’intégration se fera au fil des mois, jusqu’à arriver au point de voir comment Duo va disparaîtrepour ne laisser de place qu’à Google Meet.

Les fonctionnalités Duo seront disponibles dans Meet

Comme l’a confirmé l’entreprise, l’application Google Duo commencera à recevoir toutes les fonctionnalités actuellement disponibles dans Google Meetpour offrir une expérience unifiée aux utilisateurs.

Une fois l’intégration terminée, l’application Google Duo changera de nom et s’appellera Google Meet. Ainsi, il n’y aura qu’un seul service de visioconférence créé par Google, gratuit et accessible à tous.

Toutes ces fonctions disponibles aujourd’hui dans Duo continuera d’être présent dans la nouvelle applicationy compris la possibilité de passer des appels à d’autres personnes via votre numéro de téléphone ou adresse e-mail. Les filtres, les SMS ou les appels via l’Assistant Google resteront disponibles dans la nouvelle application.

De plus, ceux qui utilisent désormais Duo pour passer des appels vidéo pourront profiter d’une plus grande variété de fonctionnalités héritées de Google Meet, telles que la possibilité de faire appels de groupe jusqu’à 100 personnesla possibilité de programmer des visioconférences ou de personnaliser l’arrière-plan, entre autres fonctions.

Le processus de transition se fera progressivement au fil des semaines.

