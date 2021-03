7 séries animées à ne pas manquer si vous êtes fan de Black Clover

Comme Shingeki no Kyojin, une autre des séries animées qui a le plus impacté ces dernières années est Trèfle noir, une adaptation du manga créé par Yuki Tabata. L’émission a commencé en 2016 et devait avoir 13 épisodes, mais a ensuite été étendue à un plus grand nombre. En avril 2020, il a suspendu sa diffusion en raison de la pandémie de coronavirus et est revenu avec son chapitre 133, bien qu’ils aient également confirmé sa fin.

Selon les informations officielles, Black Clover se terminera dans son 170e épisode qui sera présenté en première le 30 mars, mais à la bonne nouvelle des fans le week-end dernier, ils ont confirmé qu’il y aura un film. Jusqu’à présent, aucune date ni aucun détail n’ont été annoncés sur le film, et nous savons que vous manquerez le spectacle, c’est pourquoi Nous vous présentons cette liste avec des productions que vous devez voir pour rendre l’attente plus agréable. Découvrez ces séries similaires!

+7 séries animées que vous devez voir si vous êtes fan de Black Clover:

– Nanatsu no Taizai

An: 2014

Nombre d’épisodes: 24 et trois OVA

Terrain: L’intrigue principale se déroule à l’époque médiévale et suit les aventures de l’équipe de chevaliers connus sous le nom de Seven Deadly Sins et comment ils agissent en tant que protecteurs de Britannia contre l’oppression tout en cherchant la rédemption des péchés qui ont conféré leurs titres.

– Ao no Exorcist

An: 2011

Nombre d’épisodes: 25

Terrain: L’histoire est centrée sur Rin Okumura, un adolescent de quinze ans qui, avec son frère jumeau, Yukio, a été élevé dans une église par le père Shiro Fujimoto, un exorciste. … Rin souhaite devenir un exorciste comme Shiro, afin d’être plus fort et ainsi pouvoir vaincre Satan.







– Hunter X Hunter

An: 2011

Nombre d’épisodes: 148

Terrain: L’histoire met en vedette Gon Freecss, un garçon de douze ans qui veut à tout prix retrouver son père, alors il décide de devenir un « chasseur », tout comme lui, et de trouver en quelque sorte ses allées et venues.







– Eau de Javel

An: 2004

Nombre d’épisodes: 366

Terrain: La série raconte les aventures d’un adolescent nommé Ichigo Kurosaki, un étudiant de quinze ans qui a la capacité d’interagir avec les esprits. … Cependant, Ichigo absorbe par inadvertance les pouvoirs presque complètement et parvient à vaincre facilement l’esprit.







– Fullmetal Alchemist: Fraternité

An: 2003

Nombre d’épisodes: 64 et un OVA

Terrain: Les frères alchimistes Edward et Alphonse Elric tentent la technique interdite de la transmutation humaine pour reconquérir un être cher et subir des conséquences brutales.







– Mangeur d’âme

An: 2008

Nombre d’épisodes: 51

Terrain: Dans le Monde des Morts, de hauts fonctionnaires portent des armes appelées «Faux mortels». Ceux-ci sont atteints lorsque l’âme d’une faux (créée par un technicien spécialisé) parvient à manger 99 âmes humaines et 1 âme de sorcière. Mais la vie n’est pas toujours facile, ni pour les techniciens ni pour les faux, et cela peut prendre du travail pour devenir une « faux mortelle »

– Berserk

An: 1997

Nombre d’épisodes: 25 et trois films

Terrain: Appartenant au genre fantastique épique, il se déroule dans un pays inspiré avec de grandes similitudes avec l’Europe du haut Moyen Âge et des âges modernes. Il raconte l’histoire de Guts (traduit par Gatsu dans l’édition espagnole de Planeta et MangaLine), un mercenaire orphelin.