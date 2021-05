C’est nous, c’est fini: quand et comment regarder le dernier épisode de la cinquième saison

Si nous parlons de productions qui ont souffert de la pandémie de coronavirus, peut-être que celui qui partage la première place avec The Witcher, du service de streaming Netflix, est C’est nous. C’est que depuis la première de la cinquième saison, fin octobre 2020, ils ont été contraints de suspendre sa diffusion à plusieurs reprises pour ne pas avoir terminé le tournage et pour des circonstances au-delà de la production elle-même. C’est l’histoire du passé et cette semaine, il sortira son dernier épisode. Regardez comment et à quelle heure pour le voir!

Ce sera l’une des dernières choses que nous verrons de la série, puisque le spectacle prendra fin dans la saison 6. « Celui qui a dit le premier avec désinvolture » Toutes les bonnes choses doivent prendre fin « n’a jamais eu à se terminer avec son truc préféré. S’il est triste qu’il ne reste qu’une saison, nous remercions également NBC de nous avoir permis de terminer le spectacle au fur et à mesure toujours. Nous avions l’intention. Nous travaillerons dur pour continuer à atterrir. « , a écrit le créateur Dan Fogelman.

«Jerry 2.0» L’épisode 15 a été appelé, qui avait le synopsis suivant: « Kevin et Madison participent à leurs enterrements de vie de garçon et de jeune fille respectifs ». Là, nous avons eu plus de moments émotionnels et d’inconnues pour l’avenir de chacun des personnages. Kevin et Madison Ils se marient, mais les doutes entre eux ne cessent de naître et c’est l’un des éléments les plus importants.

Randall il semble que sans trop de problèmes dans sa vie, mais sa femme, Beth, commence à avoir ses thèmes et est dirigé pour faire à nouveau partie de la danse. Kate et Toby Ils sont de plus en plus éloignés, car il ne se sent pas heureux de ne pas avoir de travail, malgré le temps qu’il passe avec ses enfants à la maison. Ils nous montrent que Rebecca il guérit, même si on ne sait pas combien de temps cela durera. Et enfin l’oncle Nicky Il cherche à renouer avec un vieil amour. Que va-t-il se passer?

+ Quand et comment regarder le dernier épisode de la cinquième saison de This Is Us?

L’épisode 16 sera « Les Adironacks », avec le tracé suivant: « La famille se réunit pour le mariage de Kevin et Madison », sera présenté en première le mardi 25 mai aux États-Unis. En Amérique latine, il faut attendre 24 heures, donc le dernier épisode de la cinquième saison de This Is Us arrivera le 26 mai à 23h00. pour Série STAR. Découvrez leur bande-annonce!