« Snowpiercer » aura la saison 3 sur TNT et Netflix?

La deuxième saison de « Snowpiercer»Terminé le 29 mars 2021 sur TNT est désormais disponible sur Netflix, mais les fans de la série dystopique créée par Josh Friedman et Graeme Manson demandent déjà un troisième opus.

Dans 10 épisodes du nouvel épisode du thriller dramatique basé sur le film sud-coréen-tchèque du même nom de Bong Joon-ho et le roman graphique français de 1982 ‘Le Transperceneige’ écrit par Jacques Lob, Benjamin Legrand et Jean-Marc Rochette , le Big Alice est maintenant attaché au Snowpiercer, et M. Wilford se prépare à reprendre le contrôle de son train, mais Mel et Layton hatch prévoient de le tenir à distance.

Avant la première du premier opus, TNT renouvelé « Snowpiercer»Pour un deuxième volet, donc l’histoire post-apocalyptique s’est poursuivie après que Layton ait mené une révolution et découvert l’existence d’un deuxième train. Mais y aura-t-il une troisième saison?

« SNOWPIERCER » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Le 19 janvier 2021, une semaine avant la première du deuxième opus, TNT a annoncé le renouvellement de la troisième saison de « Snowpiercer». Il n’est donc pas surprenant que le dernier épisode ait laissé des questions ouvertes.

Étant donné que les deux premiers épisodes ont 10 chapitres chacun, il est fort probable que la nouvelle saison aura également le même nombre d’épisodes.

Dans une interview avec TVLine, la productrice exécutive de Tomorrow Studios, Becky Clements, a parlé du sort de Melanie, du nouvel ordre mondial des trains, de la nouvelle arrivée de la saison 3, et plus encore.

Il a assuré que «le changement climatique est quelque chose dont Graeme est toujours en train de discuter, et c’est un sujet si fort que nous avons tous des sentiments très forts. Mais c’est aussi une question difficile, car elle peut paralyser les gens: tout le monde veut aider, beaucoup ne savent pas quoi faire, mais c’est dans l’esprit de tout le monde ».

«Nous devons rappeler aux gens que nous devons prendre soin de notre Terre et à quel point le moment dans lequel nous nous trouvons est fragile. Cela en fait partie. Mais aussi, [el clima trae] l’idée d’espoir. Nous sommes des organismes qui font partie de quelque chose de plus grand, et la possibilité que la Terre puisse se réparer est encourageante », a-t-il ajouté.

Qu’arrivera-t-il à Wilford dans la troisième saison de « Snowpiercer »? (Photo: TNT / Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE «SNOWPIERCER» SERA-T-ELLE SORTIE?

La troisième saison de « Snowpiercer« N’a pas encore de date de sortie en TNT et Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront dans le courant de 2022.