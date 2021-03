Le vaisseau spatial Dragon de SpaceX obtient la fenêtre ultime pour le vol spatial privé Inspiration4

Dans la visualisation de cet artiste, vous pouvez voir le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX modifié avec une fenêtre d’observation en coupole pour la prochaine mission Inspiration4. (Crédit d’image: SpaceX)

Lorsque SpaceX lancera quatre astronautes civils sur le vol spatial privé Inspiration4, ils auront la fenêtre ultime: un dôme en verre offrant une vue panoramique de la Terre depuis l’espace.

Alors que le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX pour la mission est déjà équipé de fenêtres plates, la mission Inspiration4 – qui devrait être lancée plus tard cette année avec le milliardaire Jared Isaacman , qui a affrété le vol avec SpaceX, commandant l’équipage – comprendra une fenêtre en forme de dôme unique, permettant aux membres de l’équipage d’avoir une vue à 360 degrés de leur environnement. Cette nouvelle fenêtre et l’équipage complet de la mission Inspiration4 ont été annoncés lors d’une conférence de presse aujourd’hui (30 mars).

« Probablement la plupart des » dans l’espace « que vous pourriez ressentir en étant dans un dôme en verre, » Elon Musk, fondateur de SpaceX a tweeté à propos de la fenêtre mardi (30 mars).

Isaacman a souligné qu’il voulait rendre la mission aussi inclusive que possible, et ce dôme fait partie de cette vision. Les autres membres d’équipage d’Inspiration4 comprennent Chris Sembroski et Sian Proctor, qui a remporté leurs sièges dans le cadre de concours séparés, également annoncés mardi, avec Hayley Arceneaux , qui a été sélectionné plus tôt comme ambassadeur de l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

« Jared n’arrête pas de dire qu’il est extrêmement important de reconnaître que ce sont des gens ordinaires [who] aller dans l’espace, et cela me donne la chair de poule même en ce moment même d’en parler, mais le fait que nous puissions donner aux gens ordinaires la fenêtre la plus cool qui ait jamais volé – c’est génial « , a déclaré Benji Reed, directeur de la gestion des missions d’équipage de SpaceX, lors une nouvelle conférence Mardi.

L’espace supplémentaire est possible pour la fenêtre en dôme car contrairement à la plupart des capsules SpaceX, qui accostent à la Station spatiale internationale, il n’est pas nécessaire de disposer d’un mécanisme d’amarrage, a déclaré Isaacman.

« En termes d’ingénierie, de sécurité … nous avons fait tout le travail d’ingénierie », a-t-il ajouté. « Nous continuerons de passer par toutes les analyses, tests et qualifications pour nous assurer que tout est sûr et que cela n’empêche aucune utilisation de ce vaisseau spatial pour d’autres missions. »

Le design ressemble un peu à la fenêtre Cupola bien-aimée qui est présente dans le Station spatiale internationale (ISS). La fenêtre de la coupole s’est envolée vers le complexe en orbite avec mission de navette spatiale STS-130 en février 2010; il permet aux astronautes d’effectuer des observations de la Terre pour des expériences scientifiques ou du temps libre à une altitude d’environ 400 kilomètres.

Isaacman a déclaré aux journalistes que la fenêtre en forme de dôme qui sera ajoutée à Crew Dragon pour Inspiration4 est « similaire à la Cupola » sur la station spatiale, la qualifiant de « merveille d’ingénierie » sur un petit vaisseau spatial. Les membres d’équipage d’Inspiration4 auront une vision de la Terre différente de celle des astronautes sur la station spatiale, compte tenu de l’orbite plus élevée de la mission, a-t-il ajouté.

« L’altitude orbitale que nous allons atteindre au nord de 540 kilomètres [355 miles] est en fait symbolique, surtout quand on pense à toutes les missions qui vont suivre la nôtre, y compris le retour sur la lune », a déclaré Isaacman, faisant référence au projet de la NASA Programme Artemis pour mettre les humains sur la lune plus tard dans la décennie.

Il a laissé entendre que la fenêtre pourrait également être utilisée pour faire de la science. «

Nous avons contacté un certain nombre d’organisations pour identifier la recherche scientifique et d’autres opportunités de charge utile que notre équipage peut prendre en charge pendant que nous sommes en orbite », a déclaré Isaacman.

